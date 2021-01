“Los Gladiadores” no pudieron con Qatar y quedaron afuera de Cuartos

Por una mínima diferencia, la Selección Argentina de Handball masculina cayó ante Qatar en la 3° y última fecha de la Main Round del Mundial de Egipto, resultado que, acompañado de la victoria de Dinamarca frente a Croacia, los dejó fuera de la competencia.

Pese a la eliminación, “Los Gladiadores” cierran su participación en la cita mundialista con un gran juego, y mejoran su mejor ubicación en un certamen de estas características, al finalizar 11° en la general. Ahora, el objetivo serán los JJOO de Tokio 2021.

Afuera de Cuartos pero con la cabeza en alto

La Selección Argentina Masculina de Handball, de una actuación histórica en el Mundial, cayó este lunes por 26 a 25 frente a Catar en el Mundial de Egipto 2021 y quedando, luego de resultados dados completando la programación, eliminados del certamen.

Los argentinos, tenían una leve esperanza de clasificación a los Cuartos de final si recibían la ayuda de Croacia, si estos empataban ante Dinamarca; pero el campeón defensor no perdonó y venció de manera contundente a los croatas. Clasificaron a la siguiente instancia, los daneses y qataríes.

Pese a esta eliminación, “Los Gladiadores” han demostrado una enorme actuación en sus encuentros, con un handball de gran nivel y esperanzados de cara a lo que viene en cuanto a objetivos. Incluso, mejora su mejor ubicación en un Mundial, al terminar ubicado en el 11°, tras el 12° en el Mundial 2011 de Suecia.

El partido

En el cierre de la Main Round del Mundial de Egipto, la Selección cayó con Qatar 25-26 y ya no depende de sí mismo para meterse entre los 8 mejores del torneo. Un empate entre Dinamarca y Croacia, que jugarán en último turno del día, clasificaría a Los Gladiadores.

Después del histórico triunfo ante el subcampeón europeo Croacia, Los Gladiadores no pudieron confirmar ese gran paso, cayeron con Qatar y quedaron prácticamente sin chances de alcanzar los cuartos de final del Mundial de Egipto. La Selección necesitaba ganar o como mínima empatar ante el campeón asiático, pero una ajustada derrota por un gol -que tuvo un final polémico por un lanzamiento de Federico Pizarro que podría haber sido sancionado con penal-, lo dejó sin la oportunidad de meterse entre los ocho mejores equipos del mundo por primera vez en su historia.

En un encuentro digno de una clasificación a cuartos de final, el conjunto dirigido por Manolo Cadenas protagonizó un gran arranque de partido que le permitió comandar el encuentro hasta los 18 minutos con una buena renta de goles, 11:4. En ese lapso, las atajadas de Leonel Maciel y un alto porcentaje de lanzamientos, con Lucas Moscariello como gran figura (5 en ese primer tiempo y 6/7 de efectividad general), fueron las claves. De ahí, un parcial 2-8 en contra en donde Argentina falló en pelotas importantes, sumó muchas exclusiones y entregó muchos penales para que Qatar con un Ahmad Madadi efectivo desde los 7mts descuente hasta el 13:12 a favor de Los Gladiadores con que se cerró los primeros treinta.

En el complemento, la Selección se mostró revitalizada por una seguidilla de goles de Federico Pizarro y Santiago Baronetto que se tradujo en un parcial 6:3 que volvió a ilusionar con la victoria. Sin embargo, del 19:15, Argentina mermó su rendimiento defensivo, no le encontró la vuelta al trabajo ofensivo de los dos cubanos nacionalizados qataríes Frankis Marzo (8 goles) y Rafael Capote (6), y Qatar paso al frente 23:21.

De ahí, todo cuesta arriba para el combinado albiceleste que siempre se acercó a un tanto con otra buena dosis de atajadas de Maciel y el amor propio de Sebastián Simonet, Diego Simonet y Federico Pizarro, pero que nunca más fue suficiente para llegar al anhelado empate.