Desde muy temprano circuló la versión acerca de una denuncia por violencia de género que involucraría al secretario de Pesca de Chubut, Gabriel Aguilar. El dato no tardó en ser confirmado por fuentes judiciales que dieron cuenta sobre una denuncia por “lesiones y amenazas” que tendría como autor al funcionario provincial y cuya víctima habría sido pareja de este. Según trascendió, la denuncia no sería la primera que se radica contra Aguilar por comportamiento violento, incluso se pudo saber que hasta hace algunos días, pesaba sobre él una orden de restricción de acercamiento a la presunta víctima la cual habría sido revocada recientemente. Al parecer, Aguilar no habría dudado en sacar ventaja de la situación, y habría provocado daño físico a la denunciante. Fuentes confiables afirman que la víctima habría mencionado ante las autoridades, que hubo otros episodios en el pasado que no fueron denunciados. Todo indica Aguilar tendría un largo historial de violencia.