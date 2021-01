Las Jornadas Recreativas de Verano se disfrutan en Comodoro

El equipo del Ente Autárquico Comodoro Deportes visitó las Jornadas Recreativas de Verano que se realizan también en Zona Sur, más precisamente en los barrios Abel Amaya y Bellavista Oeste.

Gran respuesta de las vecinales y de los jóvenes a la propuesta al aire libre, con entrega de remeras, gorras y mochilas donadas por la empresa YPF.

La recreación en Comodoro se vive a pleno

Encabezada por el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez, se realizó este martes un recorrido por dos sedes de zona sur que integran el programa Jornadas Recreativas de verano 2021, en los barrios Abel Amaya y Bellavista Oeste, donde se entregaron remeras, gorras y mochilas donadas por la empresa YPF.

La plaza del Barrio Bellavista Oeste es escenario de las Jornadas Recreativas de Verano para este barrio, que contó con gran convocatoria para su primera edición.



Al respecto, Sandra Paz, referente vecinal del barrio, se mostró emocionada por la integración de los jóvenes del barrio. «Para nosotros es altamente gratificante porque es la primera jornada de recreación que se hace en nuestro barrio. Realmente la participación de los vecinos, las familias trayendo a los chicos. Son 29 jóvenes que están disfrutando de nuestra jornada. El acercamiento del Municipio al barrio ha permitido también algunas mejoras, esperamos que haya más y mejores todavía, porque hace que el chico tenga una vida sana, que Comodoro realmente crezca, y pensemos que en pandemia, ha sido incluir chicos de distintas edades que quizás no se conocían entre sí», sostuvo la referente vecinal.

«Desde que llegamos esto no existía porque esto era pampa pura, y el trabajo de muchos vecinos han ayudado que se foreste, colaborando y donando. Gracias a todo eso estamos viendo el verde que hay ahora, y el fruto del trabajo realizado, que seguro debemos continuar», concluyó.

Por su parte, Juan Pablo Caffaro, integrante del staff de Comodoro Deportes y coordinador de la sede, valoró: «Gracias a la gente de la vecinal hubo mucha convocatoria. La mayoría son chicos del barrio, también sorprendió que vino un chico de Rada Tilly, algunos chicos del Juan XXIII. Estoy sorprendido con el barrio, no lo conocía, un lugar hermoso. Súper contento con el trabajo que están haciendo los profes, al igual que la Dirección de Deportes».

En tanto, en el barrio Abel Amaya, la sede de Jornadas Recreativas de Verano funcionan en el Complejo Hugo Soto, frente a la cancha del Club Nueva Generación, donde su coordinador Roberto Oriolo, comentó: «Es una nueva experiencia para todos. Por suerte los barrios, las vecinalistas, los coordinadores, los profes, respondieron muy bien a esta propuesta. Se sumaron bastantes chicos. Está buenísimo porque por fin se pudo hacer algo por la actividad física, por la pandemia, esto ayuda bastante a la salud. A los chicos más que nada que estuvieron todo el año encerrados, que se puedan divertir un rato creo que es lo mejor que les puede pasar».

«Tenemos siete profes, divididos en dos grupos. Un grupo con el barrio Bellavista Sur e Isidro Quiroga, y otro para el barrio Abel Amaya y el 30 de Octubre. Por suerte las vecinalistas contestaron con muy buen trabajo, y ya tenemos los cupos completos, así que estamos muy contentos», cerró el coordinador.