La vacunación a personas de riesgo comenzará con los mayores de 70 años

Ante el arribo paulatino de las dosis de la vacuna Sputnik V, desde el hospital Andrés Ísola anunciaron que la inmunización de los grupos de riesgo comenzará con las personas mayores de 70 años y no de 60 como estaba planificado originalmente.

Respecto al plan general, se continúa con la primera etapa de vacunación de personal de salud de primera línea, o sea aquel implicado en la atención directa de pacientes con COVID. En este caso, es el mismo equipo del Área Programática Norte encargado de la campaña de vacunación quien se ocupa personalmente de contactar al personal mencionado, tanto del subsector público local como privado.

También se han comenzado a aplicar las segundas dosis, pero todavía no se ha avanzado con la inmunización de personal estratégico, así como tampoco a grupos de riesgo.

Cabe señalar que embarazadas, mujeres amamantando y personas inmuno-comprometidas continúan exceptuadas de recibir la vacuna. Llegado el momento, cuando toque el turno de aplicar las vacunas a dichos segmentos poblacionales, se informarán localmente los procedimientos a seguir. Por lo pronto es importante saber que, a diferencia de otras provincias, aquí todavía no hay a disposición ningún formulario ni soporte para el registro de dichos grupos de riesgo y población en general.

Confusión

El Ministerio de Salud de Chubut lanzó hace un tiempo una convocatoria para registrar personas

de la población en general que quieran colaborar a modo de voluntarios con tareas varias en dicha campaña de vacunación, planificando dentro de lo posible lo que se espera será un hito en la historia mundial de las inmunizaciones, por la magnitud y celeridad de la misma. Sin embargo, muchos vecinos han entendido que esta convocatoria tiene que ver con ser voluntario para colocarse la Sputnik V, cosa que no es así. Es necesario aclarar esta distinción entre ser voluntario para ayudar en la campaña de vacunación contra COVID-19, y serlo para recibir la vacuna. En este último caso, no se busca voluntarios sino que serán receptores de la misma todas aquellas personas que quieran voluntariamente recibirla, cuando el sistema de salud reciba la cantidad de dosis esperadas y convoque para iniciar las acciones en tal sentido.