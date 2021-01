La Secretaria Adjunta de APISYS, Carla Peralta renunciará al gremio

La Secretaria Adjunta de APISYS, Carla Peralta, tomó distancia del escándalo que se desató en la organización ante los discrecionales ingresos de personal al Instituto de Seguridad Social y Seguros, tal el caso de la pareja del Secretario General del gremio Ezequiel Pacheco. “Hay un pedido de asamblea por parte de los afiliados donde presentaré la renuncia como secretaria adjunta porque no es bueno enterarme de estos ingresos por los medios”, lamentó.

Además indicó que presentará su renuncia al cargo del sindicato “porque no comulgo con lo que hizo Pacheco y menos enterarme de esta manera” y dijo desconocer si existe un acuerdo entre Pacheco y el Directorio.

“He solicitado el listado de personas que han ingresado al ISSyS y lo estoy esperando” dijo Peralta sosteniendo que no se ha respetado el decreto del gobernador que es claro y que nadie puede ingresar a ningún lado “porque es muy triste lo que pasa con los jubilados y a mí como a mis compañeros nos tiene indignado”.

Dijo sentirse decepcionada y triste, “porque yo fui en la formula con Pacheco y no era para hacer esto” argumentando que hasta cajas navideñas le entregaron al Directorio con la plata de los afiliados al gremio.

“Esto lo hablaré con la vocal de los pasivos, Sara Gianardo porque no es una situación para dejarla pasar, los jubilados se merecen respeto”, indicó.

Impat vs Seros

Ante la consulta sobre si SEROS le habría comprado todos los elementos como sillas de ruedas y camas ortopédicas al geriátrico de Playa Unión donde trasladaron la mayoría de los abuelos del IMPAT, la médica sostuvo que la gente tiene todo el derecho de solicitar la documentación.

“Es el momento de animarnos y comprometernos y si esto es así la documentación debe estar en el ISSyS” y agregó que el rumor sobre que un funcionario que es planta permanente del ISSyS sería socio en ese geriátrico, “no debería sorprendernos y de ser así se debe poder demostrar”.

No duda que hay que mirar bien los números si realmente convino entregarle el servicio al geriátrico de Playa Unión “pero si el Directorio lo consideró debe ser así”.

Juicio laboral

Sobre el juicio laboral que estaría haciendo Yanina Carpintero Patterson luego que la convocara el presidente, Miguel Arnaudo, para que pase a planta permanente, dijo no conocer cuál es la situación legal “pero la Licenciada Carpintero Patterson pasó a planta permanente, pero no con la categoría que estaba como contratada que era la J4 que le pertenece a auditores, médicos o personal de carrera, sino que le dieron la clase 3 como corresponde”.