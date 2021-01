“La Banda” cerró el Torneo con caída ante San Martin SJ

Por 1 a 0, Guillermo Brown cayó este domingo ante San Martin de San Juan, en lo que fue la 7° y última fecha de la fase clasificatoria por el 2° Ascenso de la Primera Nacional.

Molina, marcó el gol que le dio la victoria a los sanjuaninos y que, tras el resto de los resultados dados en la programación, también derivó en la clasificación del “Santo” a disputar la siguiente instancia por su lugar en la Liga Profesional.

Traspié en el último partido en casa

En el Estadio “Raúl Conti” y por la 7° Fecha de la instancia Clasificatoria del 2° Ascenso del Torneo de Transición de la Primera Nacional, Guillermo Brown cayó ante San Martin de San Juan.

Fue por 1 a 0, con el tanto que a los 41 minutos del segundo tiempo, marcó Molina; tanto que no solo significó la victoria de su equipo, sino que también fue la clasificación a la próxima instancia del certamen donde jugará por el cupo que la categoría brinda a la Liga Profesional.

El partido

Un buen primer tiempo se pudo disfrutar, con un conjunto browniano que supo equiparar su juego al de su rival, generando incluso varias chances de gol para los dirigíos por Marcelo Broggi.

A los 13, una buena asociación entre Elian Coronas y Matías Ahumada Acuña, terminó con el jovencito lateral derecho enviando un muy buen centro al área, que buscó al delantero Belinetz, pero antes, contuvo el arquero de la visita, Cozzani.

San Martin tuvo sus oportunidades, con un tiro libre que cruzó todo el área y que se fue apenas centímetros desviado del arco defendido por Franco Agüero, como así también luego Giménez, a los 44´, tuvo su mano a mano ante el golero browniano, atajando el ex Sansinena con holgura.

Un remate de Bahamonde, sobre el final de la primera parte, bien podría haber sido el festejo browniano, pero se fue desviado.

El segundo tiempo, comenzó con un Brown sosteniendo la postura de ataque mostrado en la primera parte, con buenas llegadas creadas por Álvarez y Coronas desde los laterales, en asociación con Ahumada Acuñada y buscando a Medina para abastecer a Belinetz y Baamonde.

Rescaldani, probó ante Agüero, pero se fue lejos su definición; mientras que Brown, respondió a los 34´con un remate de Belinetz que contuvo de buena forma el arquero sanjuanino.

El ingresado Méndez, a los 38 minutos, tuvo su chance tras un centro enviado por Medina; pero no pudo darle con precisión y definió mal y afuera. Cuando todo parecía indicar que el gol browniano estaba al caer por estar desplegando una mejor performance que el equipo sanjuanino comandado por Paulo Ferrari (ex Rosario Central y River Plate) , llegó el contrataque, con el lateral derecho Molina definiendo en la puerta del área y anotando el 1 a 0 final para el conjunto visitante.

De esta forma, Brown culminó su participación en el Torneo de Transición de la Primera Nacional con una caída, aunque desde lo futbolístico ha sido una muestra más que alentadora de lo que puede generar y lograr el equipo.

Descanso

Este lunes, el plantel browniano inicia unas mini vacaciones, que serán de 10 días, y que los tendrá retomando el 20 de enero para iniciar con los trabajos de pretemporada de cara al próximo Torneo.

De hecho, se estima que a fines del mes de febrero, dará comienzo del nuevo Torneo de la Primera Nacional.