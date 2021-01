La 2° Fecha del “Tria” fue para Marcos Hernández

Este domingo se disputó en Caleta Córdova en Comodoro Rivadavia, la 2° Fecha del Campeonato Patagónico de Triatlón.

El certamen, estuvo fiscalizado por la Federación Chubutense de Pruebas Combinadas. Marcos Hernández fue el atleta destacado, quien se consagró ganador en la General Hibrido Caballeros, mientras que entre las Damas, Jorgelina Fernández fue la ganadora.

Con protocolos sanitarios

Este domingo se desarrolló la 2° Fecha del Campeonato Patagónico de Triatlón en Caleta Córdova, Comodoro Rivadavia, certamen aprobado por el Ente Autárquico Comodoro Deportes, con estrictos protocolos de seguridad por la pandemia.

El presidente del Ente, Hernán Martínez, junto al Director General de Deportes, Martín Gurisich, y el secretario Fernando Mateeff realizaron en la entrega de medallas y trofeos en la premiación.

En cuanto a ganadores, en la categoría mayor tuvo la dura prueba de mil metros de natación, 30K de ciclismo y 7,5K de pedestrismo, en lo que se denomina la categoría Triatlón Hibrido. Estas distancias fueron reducidas para promocionales, sprint y postas.

Marcos Hernández, ganador de la prueba General Hibrido Caballeros con un tiempo de 01:35:12, reconoció que el triatlón “estuvo bastante difícil, el clima no acompañó bien pero se pudo disfrutar y se pudo concretar. En el agua salí entre los primeros cinco, después en bici pude tomar más de confianza pero a la vuelta me costó un poco por el mismo viento que influía mucho en ir seguro para no tener caída”.

“En la tercera vuelta me pude sentir más cómodo y saque la diferencia de un minuto más o menos de distancia con el segundo, pero bueno, el clima es así y hay que acostumbrarse a lo que sea”, agregó el atleta.

A su vez, expresó: “esto lo tomo como un entrenamiento, porque mi objetivo es ir a Brasil en mayo para el Ironman para obtener mi clasificación para el mundial en Hawái, que clasificará en octubre. Tuvimos que hacer un par de cambios del entrenamiento mismo porque esto es una distancia bastante intensa, corta. Estoy acostumbrado más a resistencia, plasmar un ritmo un poco más acorde a lo otro que son 8 horas de carrera”.

Por su parte, el presidente de la Federación Chubutense de Pruebas Combinada, Mario Sosa, sostuvo: “estamos muy agradecidos a toda la difusión que hace la prensa para que nuestro deporte crezca día tras día. Hoy el día fue verdaderamente patagónico, con mucho viento, pero eso no fue obstáculo para que la gente viniera en forma importante a desafiarse con el circuito que conformaba de natación, luego se fueron hasta el faro con el ciclismo, y finalizaron en pedestrismo por la calle principal de Caleta Córdova”.

“Resalto la valentía de los atletas, el aliento de los familiares y la ayuda que nos brinda la municipalidad de Comodoro junto al Ente Comodoro Deportes, con Hernán Martínez a la cabeza, que nos dan una mano enorme. Pusieron el Servicio de Guardavidas a disposición, la Dirección de Tránsito, el cuerpo de Prefectura Naval nos dio una mano importante, un marco de seguridad con ambulancias y todo”, detalló.

“Con un municipio que nos atiende así, realmente se hace muy fácil algo que es tan difícil como hacer tres carreras en un mismo momento, una tras de otra. Estamos muy contentos, porque en las categorías promocionales hay mucha gente nueva, eso nos alienta a seguir a pesar de que el día de hoy no acompañó, estamos en la Patagonia, y bueno, eso no quita que estemos todos felices”, concluyó Sosa.

Lo que se viene

El próximo fin de semana, el domingo 17 de enero, la ciudad de Puerto Madryn será escenario de la 3° Fecha de esta competencia. El evento, largará desde las 8:30 horas en el Parador Municipal.

Triatlón – Campeonato Patagónico – 2° Fecha, en Caleta Córdova

Podios

General Hibrido Caballeros

Pos. Nombre Y Apellido Tiempo

1 Hernández Marcos 01:35:12

2 Paves Marcos 01:36:53

3 García Gastón 01:44:25

General Hibrido Damas

Pos. Nombre Y Apellido Tiempo

1 Fernández Jorgelina 01:56:54

2 Huentequeo María 02:13:34

Hibrido Caballeros: Master A

Pos. Nombre Y Apellido

1 Martínez Claus

2 Olimas Xavier

Hibrido Caballeros: Master B

Pos. Nombre Y Apellido

1 Mesa Javier

2 Rojas Juan

Hibrido Caballeros: Master C

Pos. Nombre Y Apellido

1 Hernández Marcos

2 Paves Marcos

3 García Gastón

Hibrido Damas: Master C

Pos. Nombre Y Apellido

1 Huentequeo María

Hibrido Caballeros: Master D

Pos. Nombre Y Apellido

1 Maza Gabriel

2 Avellaneda Andrés

3 Dos Santos Alberto

Hibrido Damas: Master D

Pos. Nombre Y Apellido

1 Fernández Jorgelina

Hibrido Caballeros: Master E

Pos. Nombre Y Apellido

1 Alarcón Martin

2 Arnedo Sebastián

3 Huberty Cristian

Hibrido Caballeros: Master F

Pos. Nombre Y Apellido

1 Szabluk Gastón

2 Formagnana Aldo

3 Reyes Fabián

General Sprint Caballeros

Pos. Nombre Y Apellido Tiempo

1 Paves Sebastián 01:11:32

2 Russo Elías 01:16:46

3 Guevara Diego 01:16:50

General Sprint Damas

Pos. Nombre Y Apellido Tiempo

1 Tasso Bianca 01:22:39

2 Correia Claudia 01:23:03

3 Haag Lucia 01:27:32

General Promocional Caballeros

Pos. Nombre Y Apellido Tiempo

1 Husar Lucas 00:47:21

2 Larrahona Ignacio 00:47:43

3 Calfucura Diego 00:51:40

General Promocional damas

Pos. Nombre Y Apellido Tiempo

1 Caro Perla 0:47:20

2 Jofre Alejandra 00:50:27

3 Saldaño Ana 00:52:02

General Postas Caballeros

1° Vargas, Guillermo / Veuthey, Mauricio / Olivera, Aníbal Tiempo 01:34:56

2° Reyna, Nicolás / Miroglio, Gianfranco / Sturlebaum, Horacio 01:40:30

3°Torres, Manuel / Evans, Irruyo / Bono, Ezequiel 01:45:06

Postas Mixtas

1° Rasgido, Matías / Cabibbo, Ricardo / Cabbibo, Yesica 01:36:20

2° Varin, Gabriel /Sclapelis, Juan / Estrazzalino, Paula 01:54:49

3° Amaya, Ana / Fernández, Juan / Flores, Gualberto 01:55:23