Jubilados reclaman mejor atención en el Prosate

Los jubilados madrynenses se encuentran preocupados por la mala atención que reciben en el Prosate, que se traduce en largas filas en la sede que la institución posee en la calle Héroes de Malvinas. Oscar Furci, presidente del Consejo de Adultos Mayores de Puerto Madryn, aseguró que el tema de la atención «todavía no tiene solución» y que las líneas telefónicas que iban a instalarse recién se harán efectivas en el mes de febrero.

Furci manifestó que en las próximas horas tomará comunicación con la delegada del PAMI en Madryn, Fernanda De Bartolo, a quien solicitará una solución porque «el adulto mayor necesita una atención como corresponde».

Otro de los inconvenientes que deben afrontar los abuelos es la falta de médicos de cabecera, algo que ya es histórico en la provincia del Chubut, y que dificulta la obtención de turnos. Al respecto, el referente de los jubilados expresó: «Los problemas son cíclicos, empiezan, luego se llega a una solución y más tarde vuelven a manifestarse».

Este lunes, en instalaciones del Consejo Deliberante debía realizarse una reunión entre los adultos mayores, representantes del PAMI, del Prosate, de la Subsecretaría de Salud Municipal y del hospital Andrés Ísola, pero debió suspenderse ya que el directivo del Prosate que iba a asistir a la convocatoria, se encuentra aislado preventivamente. En ese sentido, Oscar Furci insistió en hacer una reunión con todos presentes, ya que «si no están todas las voces, uno le echa la culpa al que no está, entonces los queremos juntar a todos para que la propuesta sea definitiva y se le pueda dar un corte final a este tema del adulto mayor».