Inicia el Regional de MTB

La Asociación de Ciclismo de Montaña de Comodoro Rivadavia organiza para el próximo domingo 17, la 1° fecha del Campeonato Regional de Mountain Bike.

Se trabajó fuertemente en los protocolos sanitarios y se espera la participación de más de 50 competidores de Chubut y Santa Cruz.

Domingo de MTB en Comodoro

Con la organización de la Asociación de Ciclismo de Montaña y el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes, el domingo se desarrollará la 1era fecha del Campeonato Regional de Mountain Bike.

Esta será el regreso a la actividad luego del párate por las medidas de restricción por la pandemia del coronavirus y la primera de tres competencias programadas para esta temporada.

El circuito estará ubicado en Rada Tilly, entre el barrio Solares del Marqués y el Autódromo General San Martín. Tiene un recorrido total de 4,9km, cada vuelta cuenta con ascenso de 120 metros, y el tiempo aproximado total de la carrera será de 1 hora y 30 minutos.

La concentración de los ciclistas será a partir de las 10:00 horas y el horario de largada está previsto para las 11:00 horas.

Las categorías Elite, Master A y B correrán a 5 vueltas. Mientras que, las Damas, los Promocionales (mujeres y varones) y Máster C (mayores de 50 años) competirán a 3 vueltas.

“Es un circuito difícil porque tiene 120 metros de ascenso y eso es bastante. El 90 por ciento es camino de cuatriciclos, quiere decir que de doble huella. Si bien es duro, no es tan técnico, o sea que puede participar cualquier persona que recién inicia. La única dificultad que tiene es un pequeño descenso en el final, es empinado”, comentó Rodrigo Jara, integrante de la comisión directiva de la A.Ci.Mo.

Se espera la participación de deportistas de Chubut y Santa Cruz: “Esperamos que haya entre 50 y 70 inscriptos, van a venir de Esquel, Puerto Madryn, Trelew, Caleta Olivia, Las Heras y Cañadón Seco, más los ciclistas locales”, aseguró Jara.

Cabe aclarar que, se trabajó fuertemente en los protocolos sanitarios para que se desarrolle la competencia. Las inscripciones se hicieron de manera on line para evitar aglomeraciones y la entrega de los kits a los competidores se realiza bajo las medidas COVID FREE (con aislamiento de al menos 72 horas previas).

El día de la competición, los corredores deberán llegar con barbijo o tapabocas a la largada, solo se lo podrán sacar durante la carrera, y volver a ponérselo cuando culmine la competencia. A su vez, habrá distanciamiento antes del inicio.

Todas las personas que asistan al evento: competidores, expositores, familiares, entrenadores, personal de organización, etc., deberán respetar las normas dispuestas relacionadas al uso del barbijo o tapabocas, alcohol en gel, distanciamiento social y demás instrucciones.