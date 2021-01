Gimnasia jugará este lunes ante Peñarol

Un nuevo compromiso por la Temporada 2020/2021 de la Liga Nacional de Basarte, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia jugará este lunes ante Peñarol de Mar del Plata.

El encuentro, será desde las 11 horas, dando apertura a la programación de encuentros del día. Vale destacar que “El Verde” llega a este cotejo tras perder ante San Lorenzo y no contará con Juan Fernández Chávez por lesión.

Va por la recuperación ante el “El Milrrayitas”

El cotejo, será desde las 11 horas.

El área de prensa de “el Verde”, anunció a través de sus redes sociales un comunicado en el que se indica la baja del jugador Juan Fernández Chávez: el escolta sufrió un esguince de la articulación acromioclavicular en el hombro izquierdo, fue en el juego ante CASLA.

Se encuentra con tratamiento kinésico y se esperará la evolución para determinar cuando estará disponible para regresar.

El viernes, caída ante San Lorenzo

El pasado viernes, Gimnasia cayó por 83 – 76 ante San Lorenzo de Almagro. En cuanto a lo que fue el trámite del encuentro, Gimnasia arrancó con gran intensidad y buen ritmo. Así consiguió plasmar una carrera de 11 a 0 para despegarse en el marcador, llegando a lograr un buen colchón de diferencia que le permitió imponerse en el campo.

La máxima en este tramo fue de 13 (15-2), pero esa diferencia disminuyó en los últimos minutos por un Ciclón que se acomodó mejor. Parcial de 8 a 0 para los de Santander y ventaja para Gimnasia, aunque ya por cinco tantos: 15-10.

La buena reacción de San Lorenzo en el cierre del primer episodio (dos triples claves de Piñero y Rutenberg), permitieron un sólido envión para los de Boedo, que le dieron continuidad para conseguir un mejor despliegue en el segundo cuarto.

Defensivamente, el elenco azulgrana anuló a Gimnasia y con algunas buenas respuestas en ofensiva pasó arriba por ocho: 31-23, tras bombazos de Maldonado y Piñero. Y si bien el Verde se soltó más en el final, San Lorenzo se fue al descanso largo arriba por 35-31.

En el tercer cuarto, San Lorenzo siguió manteniéndose por delante apoyado en el buen trabajo de Acuña dentro del juego interior. Si bien la sacrificada labor de Ruiz puso adelante momentáneamente a Gimnasia, el Ciclón revirtió esta tendencia con la agresividad de Acuña debajo del aro.

Los comodorenses se cargaron de faltas y el pivote rafaelino fue determinante (anotó 16 de los 20 tantos de San Lorenzo en el parcial). San Lorenzo se mantuvo al frente, pero con Gimnasia acechándolo de cerca: 55-51 al ingresar al último periodo.

Parejo, el segmento final se definió por detalles. Ambos se secaron en los minutos finales, se mostraron algo inefectivos y estuvieron más de tres minutos sin anotar tiros de campo. En ese trámite, San Lorenzo sacó ventaja y al igual que en el segundo cuarto lo hizo con un Hernández muy encendido.

Los de Boedo llegaron a sacar una ventaja de 65-58 a 2:37 del final, momento en el cual Hernández debió retirarse por acumulación de faltas. Con dos acciones de Rivero, Gimnasia se puso a una posesión rápidamente (65-62), y desde entonces se edificó un final de partido mucho más cerrado.

A Gimnasia se le escaparon oportunidades importantes, como no estar tan fino en los libres (Orresta falló por duplicado desde la línea) o fallar unas contras (Vega marró una bandeja en solitario) que pudieron ser vitales. Y más allá de los errores, fueron las defensas también las que pesaron más, tanto de un lado como del otro.

Fue así como, con un Gimnasia que se acercó a cuentagotas, terminó encontrando en las manos de Rivero el triple que forzó el tiempo suplementario, luego de empatar el marcador en 66 con un bombazo a 11 segundos del final. La última bola fue para San Lorenzo, que no pudo concretar tras una pérdida de Maldonado. Así, el partido entró en tiempo añadido.

Ya en la prórroga, San Lorenzo salió más enchufado y no cometió errores, empezando a marcar el camino de la victoria con un triple de Maldonado secundado por un doble a corta distancia de Romano (75-68). Y es que más allá de que Gimnasia se acercó una vez más y se puso a cuatro (80-76), un triple de Defelippo definió la historia y le dio el triunfo al Ciclón por 83-76.