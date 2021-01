En Madryn ponen en marcha el registro de trabajadores de la economía popular

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, confirmó que este lunes estará habilitado en la página web de la Municipalidad, el registro de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, social y solidaria. Vale destacar que dicho programa fue creado a través de la Ordenanza 11.483 junto al Banco de Proyectos con el objetivo de brindar inclusión financiera al sector. En efecto, podrán inscribirse todas aquellas personas mayores de 18 años que tengan domicilio en la ciudad y realicen actividades vinculadas a emprendimientos individuales o asociativos.

Al respecto, el Jefe Comunal sostuvo que “es prioridad de nuestra gestión acompañar a los trabajadores de la economía social y popular en sus tareas productivas ayudando a reconocer, formalizar y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este sector para que accedan a herramientas como programas de trabajo, seguridad social y capacitación. Y también que puedan participar de las redes de comercialización, tener acceso a líneas crediticias y fundamentalmente a la inclusión financiera que les permitan potenciar su trabajo”.

“Se trata de una herramienta que nos permitirá ejecutar una política pública destinada a quienes crean su propio trabajo a partir de sus saberes y oficios, en unidades productivas individuales o colectivas y reconocerlos como protagonistas del desarrollo productivo de nuestra ciudad. Por ello, resulta sumamente necesario contar con información actualizada sobre las personas que se desenvuelven en el ámbito de la economía social y popular mediante la creación y reglamentación de este registro”, puntualizó Sastre.

Asimismo, es importante señalar que podrán inscribirse en el registro creado en esta ordenanza todas aquellas personas mayores de 18 años que tengan domicilio en Puerto Madryn y realicen actividades en el marco de la economía popular social y solidaria, como por ejemplo, emprendimientos individuales o asociativos, talleres familiares, trabajadores de la agricultura familiar y pequeños productores, trabajadoras sociocomunitarias y de la construcción, trabajadores feriantes y vendedores ambulantes o similares.

Mientras que no podrán hacerlo quienes tengan algunas de las siguientes incompatibilidades: a) poseer un trabajo en relación de dependencia cuyo sueldo supere el salario mínimo, vital y móvil, b) ser titular de más de 2 (dos) automóviles. no se contemplan motos, c) ser titular de más de 1 inmuebles, d) estar inscripto o inscripta en el régimen simplificado de pequeños contribuyentes con categorías mayor a d.