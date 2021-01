En Esquel, los bares solo atienden en la vereda

La ciudad de Esquel tuvo el lunes 33 contagios, llegando ya a 581 desde el inicio de la pandemia y desplazando así a Gaiman del quinto puesto, detrás de Comodoro-Rada Tilly (15856); Madryn (9471); Trelew (7910); Rawson (3307) y Sarmiento (847).

Pero mientras en estas localidades el aumento fue cotidiano, en Esquel se mantuvo con pocos casos hasta el mes pasado, cuando súbitamente se dispararon los contagios, no solo en esa ciudad sino también en otras localidades de la Cordillera, como Trevelin, Lago Puelo, El Maitén y El Hoyo.

Cierre preventivo

El intendente Sergio Ongarato dispuso entonces medidas restrictivas, cerrando literalmente la ciudad desde el 30 de diciembre, aunque este lunes emitió una nueva resolución que permitirá -entre otras medidas- la reapertura de restaurantes y confiterías, aunque con atención en la vereda y no en el interior.

Las nuevas medidas alcanzan a los rubros esenciales que podrán utilizar sus propios horarios sin restricciones.

“La Resolución fue dictada teniendo en cuenta el abrupto incremento de los casos positivos de COVID-19 en nuestra ciudad y en la región”, fundamentó el jefe comunal respecto de su decisión de hace casi una semana.

No obstante, admitió que “resulta necesario realizar modificaciones a la resolución referida” y por esa razón autorizó –a través de una nueva ordenanza- que supermercados, almacenes, verdulerías, panaderías, kioscos, veterinarias, ferreterías, estaciones de servicios y farmacias podrán trabajar sin otra limitación de horario que las establecidas en sus respectivas habilitaciones comerciales.

Además, todo comercio no esencial (zapatería, librería, mueblerías, tiendas, etc.) podrán trabajar de lunes a viernes hasta las 19 y los días sábados hasta las 13.

Gastronomía en delivery

En cuanto al ítem “Gastronomía” se aclaró que “los locales comerciales del rubro gastronómico que trabajen solo con Delivery podrán hacerlo hasta las 00 horas. Los restaurantes, bares y confiterías podrán realizar atención al público solamente con mesas en la vereda y hasta las 22 respetando las medidas sanitarias vigentes”.

Además, dentro del ejido municipal quedaron prohibidas las reuniones familiares y de amigos, “con excepción del grupo conviviente”.