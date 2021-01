En el cierre del Ascenso 1, “El Depo” cayó ante Maipú

Este domingo, en la 7° y última fecha de la etapa clasificatoria del Ascenso 1 del Torneo Federal A, el Deportivo Madryn cayó por 3 a 0 en Mendoza ante Deportivo Maipú.

Ahora, “El Depo” espera por el armado de los cruces de cara a la próxima instancia, la Reválida, por el Ascenso 2 a la Primera Nacional.

Derrota en el cierre de la etapa clasificatoria

No fue feliz el debut de Ricardo Pancaldo como nuevo entrenador del Deportivo Madryn, ya que fue caída por 3 a 0 ante Deportivo Maipú en Mendoza, por la 7° y última fecha de la Zona B de la clasificatoria por el Ascenso 1 del Torneo Federal A.

“El Depo” tuvo que presentar algunas variantes en su once inicial, ante bajas por lesiones, como las de Cristian González y Matías Prestado, jugadores que durante la semana, se perfilaban como iniciales en el cotejo ante “El Cruzado”; más no contar con Matías Llanquetrú y Gaspar Triverio.

Ahora, “El Aurinegro” reiniciará el chip y se enfocará en disputar la instancia Reválida, por el Ascenso 2 que la categoría otorga a la Primera Nacional, con cruces que se armarán según las ubicaciones de cada equipo al culminar la instancia Campeonato más los mejores dos que vienen desde la Zona Reválida.

El partido

Tras culminar igualados en 0 el primer tiempo; apenas iniciado el complemento, el equipo local, Deportivo Maipú, salió en búsqueda de la apertura del marcador; la cual llegó a los 12 minutos con el gol que desde el punto del penal marcó Leandro Corulo.

La ventaja supo esturarla “El Cruzado” a los 28 minutos, con el tanto anotado por José Méndez; mientras que terminó por concretar la goleada el delantero Cristian Taborda, a los 38 minutos para sentenciar el marcador en 3 a 0 para los mendocinos.

Como se jugará la próxima instancia

Según indica la forma de disputa, la próxima instancia que jugará el Deportivo Madryn, denominada Etapa Re clasificatoria – Primera Fase, estará integrada por los clubes que se ubicaron de la 2da a la 7ma posición en cada una de las zonas de la Etapa Clasificatoria y los ubicados en el 1er lugar de cada una de las zonas de la Etapa Revalida, siendo en total 14 clubes en competencia.

Se disputará por eliminación directa a un solo partido, los ganadores clasifican a la Segunda Fase.

El ordenamiento de los clubes para determinar los enfrentamientos será de la siguiente manera:

A los DOS clubes ubicados en segundo lugar se los ordenará con las posiciones 1º y 2º de acuerdo a los puntos obtenidos en la Etapa Clasificatoria.

A los DOS clubes ubicados en tercer lugar se los ordenará con las posiciones 3° y 4° de acuerdo a los puntos obtenidos en la Etapa Clasificatoria.

A los DOS clubes ubicados en cuarto lugar se los ordenará con las posiciones 5° y 6° de acuerdo a los puntos obtenidos en la Etapa Clasificatoria.

A los DOS clubes ubicados en quinto lugar se los ordenará con las posiciones 7° y 8° de acuerdo a los puntos obtenidos en la Etapa Clasificatoria.

A los DOS clubes ubicados en sexto lugar se los ordenará con las posiciones 9° y 10° de acuerdo a los puntos obtenidos en la Etapa Clasificatoria.

A los DOS clubes ubicados en séptimo lugar se los ordenará con las posiciones 11° y 12° de acuerdo a los puntos obtenidos en la Etapa Clasificatoria.

A los DOS clubes provenientes de la Etapa Revalida se los ordenará con las posiciones 13° y 14° de acuerdo al promedio de puntos obtenidos en la misma.

Los que van a la Final

Por el Ascenso 1, por la Zona B que integraba el Deportivo Madryn, jugará la Final el equipo de Villa Mitre de Bahía Blanca, que igualó en 2 ante Sansinena; y le ganó la pulseada a su rival bahiense Olimpo, que perdió en su visita a San Luis, por 2 a 0 ante Juventud Unida.

Ahora, “El Tricolor” espera por Güemes o Chaco Fon Ever, equipos que jugarán este lunes a las 17:30 sus respectivos partidos, ante DEPRO y Sarmiento, respectivamente.