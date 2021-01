En 2020 murieron siete personas por día en siniestros viales en el país

De acuerdo con datos preliminares de la Dirección Nacional del Observatorio Vial, durante 2020 murieron en la Argentina siete personas por día en siniestros viales, casi tres veces menos que en 2019. Se trata, desde luego, de una estadística influida por el menor tránsito vehicular derivado de la pandemia de coronavirus y del aislamiento preventivo y obligatorio que signó nuestras vidas durante gran parte del último año. Por tal razón, no hay mucho que celebrar y cabe insistir, ante el reciente inicio de la temporada veraniega, en tomar todos los recaudos para evitar desgracias en las rutas.

Aunque en 2019 el número de muertos en las vías del país había caído respecto de 2018, la cifra que señala la asociación civil Luchemos por la Vida es escandalosa: 6627 víctimas mortales, lo que marca un promedio diario de unos 18 fallecidos y mensual de 552. Respecto de 2018, hubo 647 víctimas menos.

La situación continúa siendo crítica y obedece a una combinación de factores humanos, de infraestructura y de control que desencadenan a diario tragedias para decenas de familias que pierden seres queridos. No respetar las normas de tránsito ni las distancias recomendables (ver infografía), viajar con vehículos en mal estado, invadir espacios peatonales, transportar de forma riesgosa a menores de edad, utilizar el teléfono celular mientras se maneja y conducir en estado de embriaguez o incurriendo en exceso de velocidad convierten la calle en una trampa mortal.

Un sondeo realizado por el Observatorio Vial de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra), que se llevó a cabo para indagar sobre cuestiones que hacen a la seguridad vial, determinó que el 70% de las personas consultadas consideran que no se respetan las normas de tránsito.

Y otro trabajo concluido por Luchemos por la Vida da cuenta de un peligroso aumento del uso del teléfono celular entre automovilistas y peatones. Según ese estudio, el uso de este dispositivo durante la conducción de automóviles particulares en la Capital Federal pasó del 13,3% en septiembre de 2017 al 17,2% en noviembre de 2020. Y entre los peatones que están cruzando una calle, pasó en igual período del 15,1% al 18,3%.

Los siniestros de tránsito son una de las principales causas de muerte en el mundo y cuestan aproximadamente el 3% del PBI global. Si no se aplican medidas firmes para evitarlos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que para 2030 podrían ser la séptima causa de defunción. Si pueden prevenirse no son accidentes.

“Los accidentes en la vía pública no existen en rigor; lo que existe es imprudencia de todos los que compartimos el espacio público en determinado momento, bien como peatones, automovilistas, ciclistas o motociclistas. Por consiguiente, es necesario concientizar, educar y, sobre todo, controlar adecuadamente el respeto por las normas de tránsito y adoptar las medidas necesarias para evitar mayor luto y dolor en las familias argentinas, por la falta de control de las autoridades y de previsión de quienes conducimos vehículos”, afirman.