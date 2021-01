El taekwondo comparte sus expectativas 2021

Representantes del taekwondo provincial, como ser el presidente de la Federación de Chubut, Damián Gigliotti, junto con los deportistas Margarita Echeverría y Rubén Guagliarello, visitaron las oficinas de Chubut Deportes.

En el encuentro ante el mandamás del ente deportivo Gustavo Hernández y el Gerente Deportivo Marcelo Richotti, compartieron su balance de año 2020 y las expectativas para este 2021.

Planifican el 2021

El pasado jueves, el presidente de la Federación de Taekwondo Olímpico de Chubut, Damián Gigliotti, junto con los competidores Rubén Guagliarello y Margarita Echeverría, mantuvieron un encuentro con el presidente de Chubut Deportes Gustavo Hernández y el Gerente Deportivo, Marcelo Richotti.

Durante el encuentro repasaron como ha sido desarrollo de la disciplina durante el 2020 y comenzaron a trazar lineamientos para el 2021 que acaba de iniciar.

Una vez finalizada la charla, Gigliotti resaltó que “es grato venir y reunirnos con las autoridades de Chubut Deportes, porque siempre surgen charlas muy productivas”.

Destacó que a pesar de la situación de pandemia que atraviesa el mundo, “el 2020 ha sido un año muy productivo para nosotros, gracias a los grandes resultados de los chicos y queríamos acercarnos para comentar un poco como se ha desarrollado la actividad durante el año anterior y planificar un poco de qué modo podemos encarar el 2021”.

A su vez, indicó que ahora se enfocarán en lo que vendrá: “viendo de qué forma se podrá desarrollar el calendario que aún no tiene actividades programadas, pero que seguramente generaremos para poder volver a poner a la Federación activa como es nuestra costumbre, con torneos, eventos, encuentros y capacitaciones”.

Por su parte, Rubén Guagliarello, quién viene de ganar la medalla de oro en el Panamericano de Poomsae, se mostró contento “por los resultados que logramos en 2020, no sólo por los de “Marga” y míos, sino también por el del resto de los chicos de Chubut que estuvieron compitiendo y participando de los entrenamientos con la selección argentina”.

Respecto a lo que viene, apuntó que “estamos con un poco de incertidumbre, pero confiados y siendo optimistas de que podamos volver a lo más parecido a una normalidad, lo más pronto posible”.

En tanto Margarita Echeverría, quien logró el bronce en el torneo Panamericano, reconoció que la competencia de modo virtual “fue bastante distinta a lo que estamos acostumbrados, pero los torneos valen lo mismo, la emoción y la adrenalina de la competencia seguirá siendo la misma”.

En el cierre remarcó que “a pesar que fue un año duro, pudimos mantener la mente enfocada y dar lo mejor en cada torneo. No fue lo ideal, pero tuvimos la oportunidad de medirnos con atletas que de otra manera no podríamos haberlo hecho y con buenos resultados, por ello estoy muy contenta y espero este 2021 con muy buenas expectativas”.