El Municipio de Rawson planea ofrecer tres líneas de lotes

En el marco de la primera sesión extraordinaria del año, el Concejo Deliberante de Rawson dará ingreso al proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo Municipal creando el “Programa Lotear”.

Así lo anunció el presidente del cuerpo legislativo municipal, Mauro Martínez Holley, especificando que la iniciativa surge como respuesta al problema del acceso a la vivienda, una de las principales preocupaciones de los vecinos de la capital chubutense.

“Las anteriores gestiones municipales buscaron soluciones otorgando tierras que no contaban con servicios, lo que derivó luego en un problema mayor que la solución que se intentaba”, señaló el edil.

Y recordó que “el intendente Damián Biss, antes de asumir ya hizo gestiones para los adjudicatarios de unos setecientos lotes otorgados por la anterior gestión a varios gremios, buscando darle solución a la falta de servicios que padecen esos adjudicatarios”, detalló.

En función de no repetir esas experiencias -explicó Martínez Holley-

y buscando la mayor transparencia posible tanto en la oferta de soluciones como en la asignación de los recursos municipales se diseñó este proyecto que se denomina LOTEAR (Lotes por Ahorro Rawson), explicó. Tiene tres posibilidades: lotes sociales, lotes de Vivienda y lotes de Inversión

El objeto de este programa es facilitar la adquisición de estos bienes inmuebles con los servicios básicos indispensables, destinados a la construcción de viviendas unifamiliares a través de un sistema de ahorro previo, que se abonara de manera mensual cuyos fondos se aplicaran a la urbanización de los lotes para su posterior entrega via adjudicación directa, sorteo o licitación previa

Podrán participar tanto personas físicas mayores de edad, como jurídicas.

En los requisitos se consigna que no deben poseer bienes inmuebles registrados con destino a vivienda familiar, excepto aquellos lotes enrolados en proyectos de inversión.

El proyecto especifica el criterio que se aplicará para la elaboración de los proyectos de viviendas y también fija los deberes y derechos que le corresponderá a cada participante.

Pero el otro aspecto innovador que se debe observar y que señale respecto de la transparencia del sistema es que se Crea una comisión de Seguimiento conformada por concejales oficialistas y opositores que evaluaran la mecánica de funcionamiento.

El uso de los lotes sociales por parte del Ejecutivo Municipal será autorizado por el Concejo Deliberante previo informe de la mencionada Comisión de Seguimiento en tanto que la adjudicación en venta será aprobada por el Concejo Deliberante mediante ordenanza.