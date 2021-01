El Hoyo: Crecen los casos y advierten «una relajación» en la comunidad

El director del Hospital de El Hoyo, Febo Sosa, se refirió a la situación epidemiológica y dejó en evidencia las las falencias y la falta de recurso humano del establecimiento.

En diálogo con AzM Radio, advirtió que «en estos últimos días tuvimos un incremento importante de casos y estamos con bastante trabajo relacionado al Covid, sumado a todo el resto del trabajo diario, incrementado por el movimiento de gente de la Comarca».

Demanda ajustada

«En este momento», continuó Sosa, «tenemos 31 casos activos y en el día de ayer fueron 8 (nuevos casos positivos) y dos sospechosos pendientes de resultado en Esquel vía PCR; tenemos 37 contactos estrechos y un total de 51 recuperados, sin fallecidos al día de la fecha».

Asimismo, el médico expuso que «no tenemos internados, pero de todos modos, al ser un hospital rural nos guiamos por el protocolo y todo paciente debe ser derivado a (un centro de) mayor complejidad, o bien cursa la enfermedad de forma leve en su casa; pero si se agrava el cuadro lo tenemos que derivar al Hospital de El Maitén, y si hay una mayor complicación o demanda al de Esquel».

Actualmente, explicó, «no hay ninguno en esa situación, todos están cumpliendo el aislamiento y cursando la enfermedad en su domicilio».

Poco personal

En otro orden, el director del Hospital expuso que «estamos bien surtidos en materia de insumos y no tenemos faltante de equipos de protección personal; todas las semanas nos mandan, con la camioneta del Área (Programática Esquel) o bien nosotros traemos si vamos allá» y agregó que «me comuniqué con el doctor Alonso, director del APE y nos faltaban un par de cosas, no es que no tengamos sino que contamos con poco; pero elementos de protección personal no nos están faltando, tenemos otras deficiencias pero no esa».

Sobrellevar la pandemia

Sobre esto último, sostuvo Sosa que «en cuanto al personal esa es la deficiencia que tenemos, el mismo es muy limitado en el servicio de camas, limpieza, mantenimiento, cocina y servicios generales, y luego tenemos muchos compañeros con licencia por factores de riesgo en otros servicios, entonces también está resentido en ese sentido», sumando a ello que «dentro de todo, se va sobrellevando al día de hoy; siempre que uno no está, el otro está ‘recargado’ y los que estamos activos tenemos un poco más de actividad que normalmente».

Déficit en servicios

Consultado sobre si se realizó un pedido de mayor personal al Área Programática Esquel, Sosa remarcó que «los pedidos están hechos, el año pasado ingresaron 2 mucamas durante la pandemia ya que estábamos con un déficit muy grande ahí, y los pedidos siguen estando porque creo que en este momento, la propia pandemia viene a desnudar un par de situaciones, nos pone sobre la mesa y reflota un par de deficiencias, una de las cuales es el déficit en los servicios generales».

«Hay una relajación propia del cansancio»

Finalmente, el titular del nosocomio analizó el comportamiento de la comunidad de El Hoyo en el marco del escenario epidemiológico: «Es difícil. Después de tantos meses es muy difícil cumplir con todas las pautas de cuidado que damos desde el Hospital. Entendemos que llevamos una pandemia muy larga, que no sabemos cuándo esto va a terminar, no tenemos una fecha límite, obviamente. Y hay una relajación propia del cansancio. Pedimos siempre, por todos los medios, extremar las medidas de prevención y más que nada en la temporada en la que estamos donde se recibe gente y se interactúa con personas de otras localidades. Entonces, a mayor circulación, la cuenta es directamente proporcional, por ende mayor circulación de virus. Y ahí es donde tenemos que tener mucho más cuidado y poneren práctica las medidas que venimos impulsando hace 8, 9 o 10 meses».