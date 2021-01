El entrenador de la Selección Argentina capacitó con éxito

Este fin de semana se dictó la segunda fase del curso de entrenadores de squash en Comodoro Rivadavia.

El mismo fue avalado por la Asociación Argentina de Squash Rackets (AASR) y estuvo a cargo del referente nacional Ricardo Settembrini.

Bajo la organización de la Asociación Comodorense de Squash Rackets, el último fin de semana se realizó al Curso de Entrenadores de Squash, el cual fue dictado por el entrenador de la Selección Argentina de Squash, Ricardo Settembrini.

El evento, tuvo lugar en el predio de «Comodoro Squash Industrial» y contó con la presencia del presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

«Este es un curso internacional aprobado por la World Squash Federation, que acredita a futuros entrenadores. Cuando me llamó la Asociación de Comodoro me gustó el desafío y dije que sí. Nunca había venido al sur y me encantó el desafío de formar gente nueva para que empiece a crear y formar escuelitas y capacitar nuevos jugadores», destacó Settembrini.

La primera fase inició en el mes de noviembre vía zoom, dictado por el coach nivel 2 de la World Squash Federation (WSF) y entrenador de la Selección Argentina. «Ahora vengo a evaluar la parte en cancha. La idea es formar entrenadores a nivel mundial y que ellos traten de captar más jugadores y de mejor nivel, porque los entrenamientos han cambiado, el sistema de la mundial es muy bueno y muy globalizado, por eso es importante modificar y optimizar las formas de practicar el deporte», detalló.

«La idea es que entiendan el proceso de los sistemas, donde enfocarse para que los niños o los novatos mejoren rápidamente y cambien la forma de entrenar y de pensar, porque como te dije, los entrenamientos de hace 20 años eran de una forma, y hoy en día son completamente distintos. Los entrenadores que se apliquen a este sistema van a sacar mejor rédito para sus alumnos. Vamos a evaluar si supieron entender el proceso, las herramientas, la alimentación y la forma de ser entrenador en sí», remarcó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Comodorense de Squash Rackets, Pablo González Choperena, señaló que «estamos muy contentos de haberlo podido traer al entrenador Ricardo (inserte apellido), que es entrenador nacional, entrenador internacional grado 3. Comenzamos en noviembre la primera fase del curso online y ahora estamos concretando en cancha con las evaluaciones, con una expectativa de formar seis entrenadores nuevos para la zona».

Asimismo, agregó: «el squash tiene una larga trayectoria en Comodoro, hace más de 30 años que hay canchas, han habido dos o tres clubes a la par y ahora venimos de un momento de transición. A la par estábamos desarrollando este proyecto entre la Asociación Comodorense de Squash y un grupo privado, y ya estamos para largar. Las canchas están recién terminadas, nos faltan todavía algunas instalaciones pero estamos listos para cuando se pueda abrir comercialmente».

Para finalizar, agradeció el acompañamiento del Ente Autárquico Comodoro Deportes y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. «Hernán Martínez y todo su equipo de trabajo nos brinda su apoyo constantemente, no solo ahora, sino durante todo el año. Ese es uno de los motivos por el cual el deporte sigue creciendo en nuestra ciudad y continuamos planificando a futuro, fundamentalmente pensando en lo inicial. Queremos hacer talleres con colegios, con chicos de los barrios, ofrecer el deporte, que es reconocido mundialmente como uno de los deportes más sanos y más completos», concluyó.