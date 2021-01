“El Depo” jugará ante Juventud Unida de San Luis

Luego de completarse la Fase Clasificatoria del Ascenso 1 del Torneo Federal A, que decretó el pase a la Final de Güemes para jugar ante Villa Mitre, quedaron conformados los encuentros que se jugarán por la Primera Etapa por el Ascenso 2.

En tal instancia, a modo de Reválida, jugará el Deportivo Madryn que jugará ante Juventud Unida de San Luis en condición de visitante el próximo fin de semana.

La Reválida, será ante “La Juve”

La Fase Clasificatoria por el Ascenso 1 del Torneo Federal ya definió a los equipos que jugarán la Final por su lugar en la Primera Nacional: con su victoria, Güemes clasificó al juego por el ascenso, a disputar ante Villa Mitre de Bahía Blanca, el próximo fin de semana en Estadio neutral, el del Club Estudiantes de Río Cuarto.

Al completarse esta instancia clasificatoria, también pudieron armarse los cruces de cara a la disputa de la Reválida por el Ascenso 2, la denominada Primera Etapa Eliminatoria, en la que el Deportivo Madryn buscará su revancha y continuar alimentando su deseo de ascenso a la Primera Nacional.

De esta forma, quedó definido que su rival será Juventud Unida de San Luis, a jugarse en casa del conjunto puntano, el Estadio Juan Gilberto Funes, el próximo fin de semana. Al quedar, en el reordenamiento general entre los de la Etapa Clasificatoria y la Reválida, mejor ubicado el equipo de San Luis quedó determinado que se jugará en su cancha.

Vale destacar que se disputa a partido único por lo que “El Aurinegro” tendrá la obligación de quedarse con la victoria para continuar el camino que lo mantenga con posibilidades de pelear por llegar a la Primera Nacional.

El resto de los cruces, se darán entre Deportivo Maipú Vs. Camioneros, Central Norte Vs. Sp. Belgrano, Olimpo Vs. Sp. Atlético Club, Chaco Fon Ever Vs. Sansinena, Douglas Haig Vs. Depro y Sarmiento Vs. Huracán Las Heras.