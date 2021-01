“El Aurinegro” jugará ante Villa Mitre

Tras la victoria por 1 a 0 en condición de visitante ante Chaco For Ever y consecuente clasificación a la Tercera Etapa del Federal A, el Deportivo Madryn espera por conocer rival para esta nueva instancia por el Ascenso 2 de la competencia.

Este domingo, el plantel “Aurinegro” estará arribando a Bahía Blanca, donde este miércoles, jugará en el Estadio “El Fortín” ante Villa Mitre, para seguir alimentando su objetivo de Primera Nacional.

“El Depo” visita Villa Mitre para seguir soñando con ascender

El pasado viernes, por la Segunda Etapa Eliminatoria del Torneo Federal A, el Deportivo Madryn se impuso por 1 a 0 ante Chaco For Ever, en condición de visitante y de esta manera, logró la clasificación a la Tercera Etapa de la competencia que por el Ascenso 2, otorga un nuevo cupo para la Primera Nacional.

Nicolás Torres, zaguero central, le dio el gol de la victoria al equipo que comanda Ricardo Pancaldo, conjunto madrynense que este domingo estaba arribando a la ciudad de Bahía Blanca, para afrontar la Tercera Etapa del certamen.

Villa Mitre, será el nuevo escollo por superar para el conjunto “Aurinegro”, que venció en la jornada del sábado a Sportivo Belgrano de San Francisco y consiguió su correspondiente lugar en la siguiente fase del Torneo.

De esta forma, “El Tricolor” recibirá al “Depo” el próximo día miércoles, allí en el Estadio “El Fortín” de la ciudad bahiense.

El otro cruce de esta Tercera instancia, que también puede llamarse Semifinales, se jugará entre Deportivo Maipú de Mendoza y Sarmiento de Resistencia, Chaco.

Acerca de la Tercera Etapa Eliminatoria

Esta instancia, estará integrada por los cuatro clubes ganadores de la Segunda Fase, se disputara por eliminación directa a un solo partido, los dos ganadores clasifican a la Cuarta Fase.

Los clubes mantendrán el mismo ordenamiento de la Segunda Fase, siendo estis los clasificados: (1 °) Villa Mitre (Bahía Blanca), (2°) Dep. Maipú (Mendoza), (3°) Sarmiento (Resistencia) Y (4°) Deportivo Madryn.

Los enfrentamientos serán de la siguiente manera: 1º vs. 4º y 2º vs. 3º.

Actuarán de local las posiciones 1° y 2°.

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA.

La Cuarta Fase, en tanto, se jugará por los dos clubes ganadores de la Tercera fase, se disputará por eliminación directa a un solo partido.

Los clubes mantendrán el mismo ordenamiento de la Tercera Fase. El enfrentamiento será de la siguiente manera: 1º vs. 2º. Actuará de local la posición 1°.

El ganador asciende a la Primera Nacional de la AFA Edición 2021.

El perdedor disputará un partido promocional con un club de la Primera B Metropolitana de la AFA por un ascenso a la Primera Nacional Edición 2.021 (BOLETIN N° 5815 DE LA AFA).

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA.