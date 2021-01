“El Aurinegro” clasificó a Cuartos y viaja a Chaco

Tras igualar en 1 en tiempo regular, el Deportivo Madryn definió el juego ante Juventud Unida de San Luis desde el punto del penal y venciendo por 5 -4, clasificaron a los Cuartos de Final de la Reválida del Torneo Federal A.

De esta forma, en la próxima instancia del certamen, la Segunda Etapa Eliminatoria, los dirigidos por Ricardo Pancaldo jugarán ante Chaco For Ever el próximo fin de semana y nuevamente en condición de visitante.

“El Depo” dió un nuevo paso a la próxima instancia

Un encuentro disputado y parejo disputaron este domingo, Juventud Unida de San Luis y el Deportivo Madryn, encuentro correspondiente a la Primera Etapa Eliminatoria de la Reválida del Torneo Federal A en el Estadio “Juan Gilberto Funes”.

En tiempo regular, igualaron en uno, abriendo la cuenta para “la Juve”, el jugador Hernán González, a los 24 minutos del segundo igualando desde el punto del penal para “El Depo”, Fabio “Coco” Giménez.

Tras no sacarse ventajas, la definición se estiró a la tanda de penales y fue allí donde “El Aurinegro” fue contundente, al vencer por 5 a 4; con el arquero Pablo Lencina conteniendo el remate de uno de los futbolistas puntanos.

Ante Chaco For Ever

Con la clasificación conseguida y con los resultados dados al final de la jornada, se realizó el reordenamiento de los equipos y los dirigidos por Ricardo Pancaldo terminaron en la 6° ubicación, correspondiente su juego en Segunda Etapa ante Chaco For Ever.

De esta forma, “El Depo”, jugará nuevamente ante su par chaqueño, en condición de visitante el próximo fin de semana.

Con el objetivo de generar el menos desgaste físicos y optimizar la recuperación de sus futbolistas, la delegación del “Aurinegro” no regresará a Puerto Madryn, quedándose en San Luis hasta horas de la tarde para emprender luego viaje hacia tierras chaqueñas y esperar allí el juego por la venidera instancia.

Cada uno de los cruces

La Segunda Etapa Eliminatoria, conocerá esta tarde de lunes a su último clasificado: será el perdedor del juego entre Güemes de Santiago del Estero y Villa Mitre de Bahía Blanca, que juegan la Final por el Ascenso 1 a la Primera Nacional.

El conjunto que caiga, se medirá ante Sportivo Belgrano de San Francisco. El resto de los encuentros, serán entre Deportivo Maipú de Mendoza ante Sportivo Las Parejas (Las Parejas), Chaco For Ever ante Deportivo Madryn y Douglas Haig de Pergamino frente a Sarmiento de Chaco.

***Fotos: Gentileza Facebook Pasión por el Deportivo Madryn