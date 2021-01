Cuentas en rojo

Las Cooperativas de servicios públicos de las diversas localidades de Chubut, demandan la urgente actualización de tarifas aduciendo que no pueden sostener los costos si no hay aumento. Incluso alguna de las administraciones ya está haciendo correr el rumor acerca de la dificultad o riesgo inminente del pago de sueldos, lo que probablemente traiga aparejado un reclamo del sector. Así las cosas, no se descarta que en las próximas semanas haya problemas con el servicio de energía en más de una ciudad de Chubut. La duda es, si no pagaron Cammesa en diciembre, y algunas cooperativas también acumulan otras deudas con proveedores o incluso la AFIP, y ahora dicen que podrían peligrar salarios. ¿Dónde va el dinero que sí perciben, a pesar de la falta de actualización de tarifas?