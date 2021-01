Con cruces para el 2° Ascenso de la Primera Nacional

Luego de que Sarmiento de Junín se quedara con el primer ascenso de la Primera Nacional y llegando entonces a la Liga Profesional tras vencer por penales a Estudiantes de Rio Cuarto, ahora se están disputando los cruces de la Tercera Ronda del Reducido.

Este domingo, se darán los cotejos entre Rafaela-Quilmes, Platense-Riestra y Estudiantes (BA)-Atlanta; para que tras definirse los tres clasificados, se dispute la Cuarta Ronda a la que se les sumará el conjunto riocuartense.

Se juegan el domingo

Este jueves se disputó la Segunda Ronda del Reducido por el Ascenso 2 de la Primera Nacional, que define un nuevo lugar en la Liga Profesional: Quilmes eliminó a Defensores de Belgrano y se medirá ante Atlético Rafaela en la Tercer Ronda de la competencia.

El otro cotejo por esta Tercera Ronda será entre Platense-Riestra y Estudiantes (BA)-Atlanta.

Vale destacar que esta Tercera Instancia Etapa Eliminatoria la disputarán los cuatro (4) clubes vencedores de la Segunda Instancia Etapa Eliminatoria, más los dos (2) equipos ubicados en el 2do, puesto de la Tabla Final de Posiciones por el ler. Ascenso en cada una de las Zonas, a eliminación directa.

Para el armado de los cruces, se conformará una tabla del 1° al 6° de acuerdo a mejor ubicación comparada entre mismas posiciones de equipos, en primera instancia de la Tabla Final de Posiciones de la Etapa Clasificación del ler. Ascenso, y en segunda instancia de la Tabla Final de Posiciones de la Etapa Clasificación del 2do. Ascenso.

De esta manera, tal como fue dicho, los cruces de la Tercera Instancia Etapa Eliminatoria serán entre Atlético Rafaela Vs. Quilmes, Platense Vs. Dep. Riestra y Estudiantes (Ba) Vs. Atlanta.

Esta instancia se disputará a un solo partido en estadio neutral, a ser determinado por AFA. En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.

Aquellos equipos que resulten vencedores de esta Tercera Instancia Etapa Eliminatoria pasarán a disputar las Semifinales de la Etapa Eliminatoria; que jugarán los tres (3) clubes vencedores de la Tercera Instancia Etapa Eliminatoria, más el perdedor de la Final por el ler. Ascenso a Primera División, a eliminación directa, conforme al siguiente desarrollo:

Se conformará una tabla del 1 al 4 de acuerdo a mejor ubicación comparada entre mismas posiciones de equipos, en primera instancia, de la Tabla Final de Posiciones de la Etapa Clasificación del ler. Ascenso, y en segunda instancia de la Tabla Final de Posiciones de la Etapa Clasificación del 2do. Ascenso.

Fútbol – Primera Nacional

Reducido por el Ascenso 2 a la Liga Profesional

Domingo 24 de enero

18.20 Atlético de Rafaela – Quilmes, en Newell’s (TV)

Árbitro: Darío Herrera

20.25 Estudiantes – Atlanta, en Tigre (TV)

Árbitro: Fernando Echenique

22.25 Platense – Dep. Riestra, en Estudiantes (TV)

Árbitro: Andrés Merlos