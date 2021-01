Comodoro: Por el viento suspenden propuestas de verano en las plazas

Para este sábado y domingo está pronosticado que habrá fuertes vientos con ráfagas, motivo por el cual el Ente Comodoro Deportes decidió postergar para el sábado 16 de enero las propuestas en plazas y playones que se desarrollarán los fines de semana. El lunes sí está previsto que arranque “Jugando en mi barrio”.

En un trabajo conjunto organizado entre el Ente Comodoro Deportes, la Secretaría de Cultura, Comodoro Turismo y la Secretaría de Salud, la Municipalidad tiene preparado un amplio abanico de propuestas para disfrutar de manera segura durante el verano.

Este sábado 9 de enero estaba previsto que comenzaran dos de las propuestas, pero por el clima que prevé fuertes vientos la inauguración será el sábado 16. Una de ellas es la denominada “Plazas recreativas”, que se desarrollarán los sábados y domingos de 18 a 20 horas en la Plaza de las Naciones, Plaza de las Energías, Costanera y algunas en barrios a determinar con juegos espontáneos. La otra propuesta es “Juegos Comunitarios”, que tendrá lugar los sábados de 10 a 14 horas, con partidos de “fútbol tenis” y torneos de penales en playones de distintos barrios.

De esta manera, las actividades de verano darán comienzo este lunes con “Jugando en mi barrio”, la propuesta que reemplaza a las habituales colonias de vacaciones que, por su formato, no se podrán realizar este año. El Ente Comodoro Deportes diseñó una alternativa con grupos divididos dos días a la semana (lunes-miércoles y martes-jueves).

Al respecto, el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, comentó que “tanto en las ´Jornadas recreativas´ como en ´Jugando en mi barrio´ vamos a sostener los mismos números por grupos, que no se mezclen con otros grupos, generar actividades separadas. Los chicos llegan y se van con tapabocas y se evitará lo máximo posible el contacto”.

Asimismo, advirtió que “las vecinales inscriben y mañana elevan el listado para el seguro que es muy importante. Todavía están abiertas las inscripciones, no se van a cerrar, por lo tanto, si alguien se enteró tarde se inscribe igual en la vecinal más cercana y se lo anota para un turno diferente”.

Además, en “Jugando en mi barrio” habrá talleres de percusión, fanzine, dibujo, pintura, artesanitos y fábrica de juegos, organizados por la Secretaría de Cultura; mientras que en las plazas también habrá talleres de “mini huerta”, “estación de juegos”, “fotojuego” y “Jug arte”.

También continúan abiertas las inscripciones en el Club Huergo para las Jornadas de Discapacidad en el Parque Saavedra. Comienzan este lunes, divididos en grupos y días por edades.

Jornada en las playas

La última alternativa comenzará el jueves y se trata de una propuesta nueva en Comodoro a desarrollar con grupos de recreación en cuatro playas de la ciudad: la costanera, km.3, Caleta Córdova y los límites de zona sur.

Es un trabajo en conjunto entre el área de Deportes y la Secretaría de Cultura, con actividades como zumba, juegos recreativos, concursos, difusión y concientización de protocolos, con la particularidad de que el público es el que espontáneamente se acercó a disfrutar de un día de playa.

La Secretaría de Cultura aportará en las cuatro playas las clases de zumba para grandes y chicos, ritmos latinos, hip hop, concursos artísticos y la presentación de artistas locales. En ese marco, la secretaria Liliana Peralta afirmó que “trabajamos coordinadamente con el Ente Comodoro Deportes para que las propuestas de verano tengan una variedad cultural y deportiva de interés para chicos y grandes y pasen un verano diferente con juegos y talleres con protocolos muy cuidados”.

Actividades de verano: días y horarios

-Plazas recreativas: comienzan el 16 de enero y se desarrollarán los sábados y domingos de 18 a 20 horas en la Plaza de las Naciones, Plaza de las Energías, Costanera y algunas en barrios a determinar.

-Juegos comunitarios: comienza el 16 de enero y tendrán lugar los sábados de 10 a 14 horas, con partidos de “fútbol tenis” y torneos de penales en playones de distintos barrios.

-Jornadas de discapacidad: Comienza el 11 de enero, de lunes a viernes de 14 a 16 horas en el Parque Saavedra. Lunes, miércoles y viernes organizado por la Dirección de Discapacidad, dependiente de Desarrollo Humano; y martes y jueves “deporte adaptado”, con alumnos separados por edades de 7 a 9 años, de 10 a 12 años y de 13 a 15 años, organizado por Comodoro Deportes. Pueden inscribirse en el Club Huergo, de lunes a viernes de 10 a 13 horas en el Club Huergo.

-Jugando en mi barrio: comienzan el 11 de enero, con grupos divididos dos días a la semana (lunes-miércoles y martes-jueves). Se determinará con las vecinales los lugares a concurrir en cada barrio según la situación climática. Inscripciones abiertas de forma permanente.

-Jornadas en las playas: De martes a domingo de 15 a 18 horas. Son propuestas de recreación de cultura y deporte en la Costanera, Km.3, Caleta Córdova y las playas de los límites, con actividades como zumba, juegos recreativos, concursos, difusión y concientización de protocolos.