Buscando responsables

Este miércoles trascendió que Chubut perdió 140 dosis de vacuna Sputnik V por presunta negligencia de quien tenía la responsabilidad de controlar la cadena de frío. Según se pudo saber, las dosis habían sido enviadas a la ciudad de Trelew para que el equipo del Ministerio de Salud de Chubut que tiene la responsabilidad de aplicar las vacunas lo hiciera. Sin embargo, no se habrían cumplido los protocolos de control de la cadena de frío, y ante la duda sobre el correcto seguimiento de las medidas, las autoridades sanitarias decidieron descartar las dosis comprometidas. De acuerdo a datos extraoficiales desde el Ministerio buscan determinar la responsabilidad sobre lo ocurrido, mientras se habla de sumario administrativo y medidas ejemplares. Todo indica que si hubo un acto de negligencia, debería ser sancionado. No se conoce información oficial sobre el presunto hecho, pero no faltó quien reflexionara que en el actual contexto sanitario, los márgenes de error aumentan, “nadie habla del agotamiento físico y mental que afrontan a diario los trabajadores de la Salud quienes además, deben vivir con la incertidumbre no saber cuándo percibirán sus salarios”, se lamentó una trabajadora de la Salud.