Boca y River anunciaron los convocados para el juego de este sábado

Desde las 21:30 horas, este sábado jugarán por la 4°Fecha de la Copa “Diego Maradona” de la Liga Profesional, Boca Juniors y River Plate.

El partido, se jugará en “La Bombonera” y será dirigido por Fernando Rapallini.

Sábado de “Superclásico”

Por la 4° Fecha de la Copa “Diego Maradona” de la Liga Profesional de futbol, jugarán este sábado Boca Juniors y River Plate, en el Estadio “La Bombonera” y con Fernando Rapallini como juez principal.

Los planteles, ya se encuentran convocados y concentrados de cara al primer superclásico del 2021, tras un 2020 sin el juego entre los dos clubes más grandes de la Argentina.

Por parte del “Xeneize”, su DT Miguel Ángel Russo dio a conocer la lista de concentrados, donde estarán sus principales figuras, aunque se analiza que el once inicial podría ser un mix entre titulares y suplentes.

La baja, será la de Diego “Pulpo” González, quien tuvo una molestia física en el último partido con Racing. El cuerpo técnico decidió darle descanso y buscar que llegue para la ida y vuelta copero.

Además de pensar en el “superclásico”, Boca está expectante ante el posible regreso al equipo de Cristian Pavón, que se sumaría al plantel este sábado pero no sería tenido en cuenta para el duelo copero de semifinales ante Santos. Vale destacar que el jugador llega de LA Galaxy de Estados Unidos.

Andrada, Rossi, García, Fabra, Más, Izquierdoz, Ávila, López, Zambrano, Buffarini, Jara, Campuzano, Capaldo, Medina, Varela, Villa, Obando, Cardona, Maroni, Salvio, Tevez. Zarate, Soldano, Abila, Ceballos.

En tanto, con respecto al “Millonario”, su entrenador Marcelo Gallardo dio a conocer la lista de 23 jugadores convocados para el superclásico.

Los 23 convocados son los arqueros Franco Armani, Enrique Bologna y Germán Lux; los defensores Javier Pinola, Robert Rojas, Paulo Díaz, Augusto Aguirre, Gonzalo Montiel y Elías López.

Los mediocampistas Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Nicolás De la Cruz, Jorge Carrascal, Ignacio Fernández y Cristian Ferreira.

Y los delanteros Rafael Borré, Julián Álvarez, Matías Suárez, Federico Girotti, Benjamín Rollheiser y Lucas Beltrán.

Tanto Boca como River, no solo afrontarán su choque “clásico” sino que también se prepararon para iniciar los duelos de Semifinales de Libertadores ante Santos y Palmeiras, respectivamente.

Fútbol – Copa “Diego Maradona” – Liga Profesional

Fecha 4 – Programación

Fase Campeonato

Zona A

Sábado 2 de enero

21.30 Boca – River (TV)

Árbitro: Fernando Rapallini.

Domingo 3 de enero

17.10 Independiente – Arsenal (TV)

Árbitro: Néstor Pitana.

Martes 5 de enero

19.20 Huracán – Argentinos (TV)

Árbitro: Andrés Merlos.

Zona B

Lunes 4 de enero

19.20 San Lorenzo – Gimnasia (TV)

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Asistente 1: Hernán Maidana.

Asistente 2: José Savorani.

Cuarto árbitro: Diego Ceballos.

21.30 Talleres – Banfield (TV)

Árbitro: Patricio Loustau.

Martes 5 de enero

21.30 Atlético Tucumán – Colón (TV)

Árbitro: Andrés Gariano.

Fase Complementación

Zona A

Sábado 2 de enero

17.30 Rosario Central – Defensa y Justicia (TV)

Árbitro: Fernando Echenique.

Domingo 3 de enero

19.20 Patronato – Lanús (TV)

Árbitro: Germán Delfino.

Lunes 4 de enero

17.10 Aldosivi – Unión (TV)

Árbitro: Silvio Trucco.

Zona B

Domingo 3 de enero

19.20 Newell’s – Vélez (TV)

Árbitro: Darío Herrera.

21.30 Central Córdoba – Racing (TV)

Árbitro: Fernando Espinoza.

Martes 5 de enero

19.20 Godoy Cruz – Estudiantes (TV)

Árbitro: Hernán Mastrángelo.