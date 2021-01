Bigornia inicia un nuevo ciclo con Barrionuevo como Coordinador

Este jueves, Bigornia Club de Rawson realizó la presentación formal del staff de entrenadores de hockey para la temporada 2021.

El equipo, contara con la Coordinación General de Jorge Barrionuevo, que regresa a la institución “yunque”. Para el 1° de febrero se iniciarán los entrenamientos de pretemporada.

El hockey bigorniano listo para entrenarse

El pasado jueves, el Bigornia Club de Rawson, hizo la presentación oficial del staff de entrenadores para este ciclo 2021 del Hockey, cuerpo de profesores que tendrá en la coordinación general a Jorge Barrionuevo.

El hockey bigorniano, comenzará a trabajar a partir del 1 de febrero con los entrenamientos para las categorías infantiles y pretemporada para las inferiores y planteles superiores.

El evento contó con la participación del presidente de la institución, Daniel Duhalde, miembros de la Comisión Directiva, referentes de la subcomisión de hockey, el coordinador deportivo, Jorge Barrionuevo, entrenadores, preparadores físicos y jugadores.

En esta temporada, la categoría SUB 6 tendrá como entrenadora a Graciela Cabral, en tanto que en Sub 8 estará Laura Jurez y en SUB 10, Macarena Morón acompañadas por el profesor Demian Barrios.

En tanto que en 8va (sub 12) y 7ma (sub 14) el DT será Jesús González y en 6ta (sub 16) y 5ta (sub19) estará al frente Nicolás Galban, en Mami Hockey, la entrenadora para el 2021 es Stella Bobadilla completando los cuerpos técnicos el preparador físico Demian Barrios.

En las divisiones mayores la preparación física estará a cargo de Javier Arbelo, y retomará a la dirección técnica de la 1ra caballeros, Gastón Barrionuevo, mientras que resta confirmarse el DT de 1ra Damas.