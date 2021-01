Becky Hammon como coach principal de los Spurs

La asistente de San Antonio Spurs de la NBA, Becky Hammon, tuvo su oportunidad ser entrenadora en jefe en lo que fue el juego ante Los Ángeles Lakers el pasado jueves.

Greg Popovich, fue expulsado y asumió el rol de coach principal su asistenta, siendo la primera entrenadora en un juego oficial de la liga más importante del mundo en el básquetbol.

Hammon fue entrenadora principal de los Spurs en la caída ante los campeones

Ante la expulsión de Greg Popovich, el entrenador en jefe de los San Antonio Spurs en el juego ante Los Ángeles Lakers, asumió el rol de coach principal su asistente, Becky Hammon, quien hizo historia al convertirse en la primera entrenadora de la historia de la NBA en ocupar el banco.

De esa forma, Hammon ocupo su espacio bien ganado y ya no será novedad ver a una mujer dirigiendo en la NBA: fue caída para los Spurs ante los campeones de la última Temporada, por 121-107.

Rebecca Hammon, de 43 años, 1.68 metro de altura y que forma parte del cuerpo técnico de San Antonio desde 2014, expresó después del partido: «Lógicamente que es algo importante y sustancial para el deporte. Trato de no pensar en la dimensión de este asunto porque puede resultar algo abrumador y realmente no tuve tiempo para reflexionar ni para mirar mi teléfono».

La ex basquetbolista estadounidense, quien entrenó entre otros al argentino Manu Ginóbili, agregó: «Llevo muchos años en San Antonio. Popovich me señaló a mí y eso fue todo. Traté de poner a los jugadores en los lugares indicados y de motivarlos. Obviamente se trata de una situación de aprendizaje para todos nosotros».

Hammon se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales y recibió elogios hasta de LeBron James, principal estrella de la NBA y los Lakers, actuales campeones de la mejor liga de básquet del mundo: “felicito tanto a ella como a nuestra liga. Ella tuvo que hacerse cargo hoy, mostrar su trabajo, mostrar su talento y su amor por este deporte”, opinó la figura de los Lakers.

Como jugadora, la nacida en Colorado se desempeñó como base en New York Liberty y en San Antonio Silver Stars, jugó seis veces el All Star de la WNBA y se la considera una de las 20 mejores basquetbolistas de la historia.

Por su parte, Greg Popovich aseguró que “no contratamos a Becky para hacer historia, se lo ganó, está calificada, es maravillosa en lo que hace. La quería en mi staff por el trabajo que realiza”, comentó el cinco veces campeón de la NBA.

Sumando que “sucede que es una mujer, que básicamente debería ser irrelevante pero no lo es en nuestro mundo, ya que hemos visto lo difícil que es para las mujeres conseguir ciertas posiciones y puestos. Para para nosotros la situación fue algo cotidiano desde el principio».