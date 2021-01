Ausente con aviso

Tras el cónclave de intendentes peronistas en la sala de reuniones de la Municipalidad de Dolavon, hubo un almuerzo en otra locación un poco más alejada donde estaban invitados otros dirigentes del PJ de Chubut. Si bien había expectativa acerca de la participación de Carlos Linares en el encuentro, el presidente de PJ Chubut no llegó a la cita. Según trascendió había anticipado que estaría presente pero luego se habría visto demorado en su viaje de regreso a Chubut desde Buenos Aires. No faltó el dirigente que expresara con ironía que Linares, no quiso sacarse la foto con el peronismo opositor para evitarse un nuevo llamado desde Casa Rosada. Carlitos no estaría entre los favoritos de Alberto, y en un año electoral quizá resulte mejor no agitar el avispero.