“Aplicarse o no la vacuna dependerá de cada chubutense”, afirmó Strella

En el marco de la actual pandemia por Covid-19, el Ministerio de Salud del Chubut, que conduce Fabián Puratich, lanzó una convocatoria abierta a la comunidad con el objetivo de sumar a todos aquellos que estén dispuestos a prestar servicios voluntarios, abocándose a la realización de acciones propias del Plan Detectar y de la Campaña de Vacunación contra esta enfermedad en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel y Rawson.

La convocatoria está dirigida a profesionales, no profesionales y estudiantes avanzados de carreras de grado que quieran colaborar con distintas tareas vinculadas con estas dos iniciativas, ya sea prestando sus servicios de forma presencial o no presencial.

En tal sentido, es preciso destacar que puede presentarse como voluntario cualquier persona de la comunidad que sea mayor de 16 años, aunque para determinadas tareas se requieren perfiles profesionales bastante específicos, como estudiantes de tercer año de la carrera de Enfermería, o informáticos.

Asimismo, para el caso de los voluntarios que presten servicios de forma presencial, ya sea registrando los ingresos de los pacientes o participando activamente en la vacunación, se recomienda que sean menores de 60 años y que no pertenezcan a ningún grupo de riesgo.

Los interesados en participar como voluntarios, ya sea del Plan Detectar o de la propia Campaña de Vacunación contra el Covid-19, pueden postularse completando el siguiente formulario: https://forms.gle/5XSPrJmk8Z2d9GhX8

Llamado a la comunidad

Consultada sobre el tema, la directora provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología, Teresa Strella, explicó que “esta convocatoria tiene que ver con las enormes dimensiones del Plan Detectar y de la Campaña de Vacunación, y con la propia situación atípica de la pandemia, la cual requiere la conformación de alianzas y la articulación entre diferentes sectores de la sociedad para poder alcanzar resultados concretos que sean sostenibles en el tiempo”.

“En tal sentido, es necesario recordarle a la comunidad que los equipos de salud no pueden enfrentarse solos a esta pandemia, y es por eso que apelamos a la buena predisposición de todos los chubutenses”, refirió también la referente provincial, agregando que “sólo mediante el trabajo voluntario vamos a poder continuar sosteniendo la política de testeo del Plan Detectar, a la vez que avanzamos también con la Campaña de Vacunación contra el Covid-19”.

Campaña de Vacunación

Respecto a esto último, Strella señaló que “es importante recordar, además, que la organización de la vacunación es local y que se trata de la campaña de vacunación más importante que hemos tenido, por eso necesitamos de la ayuda de todos y se hace la convocatoria de los voluntarios, a los que además se les va a brindar una capacitación bien específica”.

“La campaña de vacunación va a ser voluntaria, en tanto y en cuanto la decisión de aplicarse o no la vacuna dependerá de cada chubutense; estratificada, en función de las prioridades de los grupos a vacunar; y escalonada, dado que la producción mundial no alcanza para satisfacer la demanda simultánea de todos los países interesados”, detalló asimismo la directora provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología.

Compromiso y solidaridad

Finalmente, Strella expresó también que “al margen de esta convocatoria de voluntarios que estamos realizando, queremos recordarle a la comunidad la importancia que tiene el compromiso de asistir a vacunarse, así como también la paciencia para esperar su turno, la empatía que han de tener a la hora de decidir aplicarse la vacuna, y la solidaridad que debemos seguir mostrando todos en lo que tiene que ver con los cuidados propios y los cuidados del otro mientras dure la pandemia”.