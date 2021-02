Analizan obras de infraestructura para el Parque Agroforestal de Madryn

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, recibió a un grupo de vecinos del Parque Agroforestal, con quienes dialogó sobre distintas temáticas. En la reunión también estuvieron presentes la secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Lucía Taylor; el secretario de Ecología y Protección Ambiental, Facundo Ursino; el secretario de Producción, Innovación y Empleo, Esteban Abel; y el subsecretario de Producción, Gustavo Ronconi.

En este contexto, el jefe comunal anunció distintas acciones que se llevarán a cabo por parte de la Municipalidad para mejorar la calidad de vida de los vecinos del sector, como la mejora en las luminarias y la posibilidad de construir una nueva calle que permitiría una mejor circulación y distribución por parte de los camiones que llevan el agua potable al barrio.

En tanto que luego de la reunión, personal de las diferentes Secretarías se hizo presente en el lugar para avanzar sobre todas las medidas que se acordaron y poder dialogar en terreno con quienes viven allí.

Calidad de vida

En la reunión, el intendente remarcó: “Siempre hemos avanzado. A veces tuvimos nuestras diferencias, pero siempre atendimos los reclamos que nos hicieron para poder seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos. No vamos a cambiar esto y las medidas las tomaremos de manera conjunta”, al tiempo que agregó que “sabido es que estamos viviendo una situación particular, pero estamos totalmente convencidos de que son tiempos de trabajar. Nos hemos sentado en la misma mesa para ponernos de acuerdo y poder diagramar estrategias conjuntas. Tenemos que trabajar juntos y eso es lo que vamos a hacer, no tengan dudas”.

También, en la recorrida que se hizo por el barrio se analizaron los avances en los trabajos de agrimensura que se vienen llevando a cabo como parte de las acciones para lograr la tenencia definitiva de las tierras por parte de los vecinos.