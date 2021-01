Afirman que más 40 comercios abrieron en Rawson durante 2020

La Municipalidad de Rawson presentó la denominada Ventanilla Única para habilitaciones comerciales y en ese marco se informó que el año pasado se solicitaron más de 40 aperturas en la ciudad.

“Alrededor de 45 comercios fueron los que abrieron en el 2020, un número altamente positivo dada la situación económica. Estamos muy contentos; a eso se complementa la autorización de otras habilitaciones que estaban demoradas desde el 2019. En Rawson abrieron gimnasios, pollerías, casas de artículos de limpieza, indumentaria, despensas, kioscos, entre otros”, comentó la responsable municipal de Comercio, Vanina Castaño.

Los emprendimientos individuales o colectivos fueron la clave; seguido de la voluntad de cada una de las personas por querer desarrollar sus cualidades. Al mismo tiempo, “muchos comercios se reinventaron. Esto es debido a la situación presente, no generaban ingresos ni ventas con el rubro que estaban ejerciendo, entonces buscaron una alternativa y modificaron su explotación comercial”, relató la funcionaria.

Reveló que “también están en trámite la habilitación de dos locales de sushi, que no es una actividad común, pero sí una buena opción para la ciudad”.

Luego de la presentación y lanzamiento formal de la Ventanilla Única municipal para acceder a formularios para habilitaciones comerciales, Castaño comentó que comenzará a implementarse a partir del lunes 18 del corriente. “Aquellas personas que quieran abrir un comercio, pueden ingresar a rawson.gov.ar, en la sección de ‘Trámites’ están todas las planillas disponibles para descargar, llenarlas, e iniciar la Habilitación”, explicó la directora de Comercio.

“Esto -agregó-, comienza por la presentación del formulario de Obras Particulares, en el edificio de Planeamiento (frente a la plaza Guillermo Rawson), y el de Cooperativa Eléctrica y Bomberos que se tramitan en esas entidades. Con esa documentación, se acercan a la oficina de Comercio e iniciamos los trámites internos que antes lo realizaba el comerciante. En un plazo no mayor a 60 días ya va a estar el trámite realizado y la persona deberá retirar su certificado en el municipio”.