Advierten por posible salida de servicio de la Central Térmica Patagonia

El diputado nacional chubutense Gustavo Menna presentó este viernes en el Congreso un pedido de informes con el objetivo de que la Secretaría de Energía de la Nación que encabeza Darío Martínez detalle qué previsiones tiene para garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento, en el caso de que la Central Térmica Patagonia, que abastece a la región, merme su actividad o deje de funcionar.

La preocupación expresada por Menna surgió por informaciones publicadas en medios de comunicación que mencionaron la posibilidad de que la Central Térmica Patagonia, ubicada en el Km. 12 de Comodoro Rivadavia deje de funcionar.

Esto se produciría como consecuencia de que la Secretaría de Energía no se habría expedido sobre la continuidad de los términos de un contrato de suministro firmado en 2010 con CAMMESA, y cuya discontinuidad afectaría sus costos.

Ante ello, en el pedido de informes, Menna solicitó conocer la situación técnica y contractual del abastecimiento de energía eléctrica proveniente de la Central Térmica Patagonia, así como si existe un plan de contingencia previsto para el caso de que la misma merme su generación o salga de servicio; y las previsiones adoptadas para garantizar la continuidad y regularidad del suministro de energía eléctrica a Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento por efecto de esa situación.

En los fundamentos del pedido de informes, el legislador del Interbloque UCR-Juntos por el Cambio aseguró que la Central es “vital para asegurar el normal abastecimiento a Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento que padecen una situación de fragilidad notoria en la materia por haberse obviado la instalación de un nodo de acceso al Sistema Interconectado”, cuando, hace unos 15 años, se llevó a cabo la obra de la línea de 500 kV, “privilegiándose en dicha ocasión su emplazamiento en Pico Truncado, Provincia de Santa Cruz”.

Menna recordó que la precariedad “quedó palmariamente demostrada en su momento, cuando una de las turbinas de la Central tuvo que salir de servicio por desperfectos técnicos, y se debieran emplazar en la ciudad y en Rada Tilly unidades de generación móvil, con un costo elevadísimo de generación”.

Ante ello, agregó que en el Presupuesto nacional de 2019 estaba prevista una partida para construir la Estación Transformadora Comodoro Oeste, “el denominado Nodo de acceso y bajada de la línea de 500 kV que vincula Choele Choel (Río Negro) con Pico Truncado (Santa Cruz)”. Y que la obra preveía, además, “la ejecución de una doble terna en 132 kV desde la nueva Estación hasta Comodoro Rivadavia, para abastecer a la ciudad con seguridad, y la construcción de una Estación de Maniobras en el Km. 9 que permitiría el manejo integrado de todos los flujos de energía de la zona al interconectar todas las líneas de alta tensión existentes”.

“Sin embargo -observó-, la licitación de la obra fue dejada sin efecto hace casi un año y, si bien la partida ha sido incorporada a la ley de Presupuesto 2021, no existen precisiones en torno a su llamado a licitación”.

Menna indicó que si bien la deficiente generación de energía para la región pudo ser “mitigada parcialmente” con la entrada en servicio de parques eólicos en la zona, como el Parque Eólico Manantiales Behr de YPF Luz, en 2018, la fragilidad persiste

Así, la no continuidad en la operación de la Central Térmica Patagonia “provocaría la imposibilidad de sostener la regularidad del suministro eléctrico a las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento”, enfatizó.