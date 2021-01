Acusan falta de comunicación en los requisitos para ingresar a Península Valdés

Días atrás se anunció oficialmente que dejaría de regir la limitación del cupo para poder ingresar a Península Valdés, en la zona noreste de Chubut. No obstante, la falta de comunicación en la medida tomada por el Gobierno Provincial se prestó a la confusión de muchos turistas que durante los últimos días decidieron ir a visitar la localidad de Puerto Pirámides.

Si bien ya no hay una limitación en cuanto al cupo, sigue siendo obligatoria la solicitud del permiso correspondiente para poder ingresar al área protegida. Esto no fue comunicado de la mejor manera y varios turistas tuvieron que realizar este trámite en el ingreso a Península Valdés.

Consultados por El Diario, varios de los visitantes afirmaron que ellos habían entendido que con la quita del cupo máximo también se había eliminado como requisito el llenado de un formulario para poder ingresar.

En la misma postura se manifestaron los empleados que estaban situados en el ingreso a la reserva patagónica, quienes debían colaborar con el llenado de los formularios y precisaron que si bien pueden ingresar todos los turistas que quieran al sector, el permiso sigue siendo obligatorio, debido a exigencias del Gobierno de Chubut.

Esta falta de comunicación provocó que por momentos se formen largas colas de automóviles que debían frenar y realizar los permisos de forma escrita en donde se cobra el canon para poder ingresar a Península Valdés.

Cabe aclarar que si querés ir por tu cuenta a pasar el día a Puerto Pirámides o recorrer Península Valdés tendrás que realizar tu reserva 48 horas antes en la web www.peninsulavaldes.org.ar o en www.chubutpatagonia.gob.ar completando el formulario correspondiente que tendrá carácter de Declaración Jurada.