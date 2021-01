Abren en Comodoro un nuevo centro del Plan Detectar

Funcionarios municipales se reunieron con directivos del Hospital Regional y ultimaron detalles para la apertura este viernes del nuevo centro del Plan Detectar en zona norte, para evitar aglomeraciones en la Escuela de Arte. Además, evaluaron el estado de situación del sistema sanitario ante el creciente aumento de casos en las últimas semanas y ratificaron seguir trabajando en conjunto para luchar contra la pandemia en Comodoro.

De la reunión participaron el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli; de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita; la subsecretaria de Salud Gabriela Simunovic; el director del Hospital Regional, Eduardo Wasserman; y el jefe de terapia intensiva, Hernán Abad.

Al respecto, Maximiliano Sampaoli comentó que “la intención de la reunión era conocer de primera mano la situación del hospital por estos días, que lamentablemente se han incrementado los contagios diarios y tenemos nuevamente muchos vecinos internados”.

En ese marco, el Municipio se puso a disposición, como ocurrió durante toda la pandemia, para lo que necesite el sistema de salud provincial: “El compromiso de seguir trabajando todos juntos y poniéndonos a disposición con las herramientas con las que cuenta cada uno para tratar de bajar la curva de contagios”, sostuvo Sampaoli.

A modo de balance, reconoció que “el Municipio ha trabajado fuertemente desde fines de marzo, siempre hemos dicho que ninguno tenía una experiencia previa a la hora de manejar una pandemia de estas características y eso se ha visto: porque muchas cosas fueron a prueba y error, por eso había cambios constantes cuando veíamos que algo no funcionaba. Pero creo que en líneas generales se ha hecho un trabajo conjunto con el Estado provincial, pese a las falencias que sabemos que hoy el gobierno provincial tiene; con el gobierno nacional; y con toda la ciudadanía a quien le pedimos extremas todos los recaudos para tratar de bajar la cantidad de contagios”.

Sobre el toque de queda sanitario que anunciaría el gobierno nacional hoy, el secretario de Gobierno advirtió que “adheriremos a las medidas que tome la provincia, que ya adelantó que hará lo que diga Nación. Son decisiones complejas, sabemos que es muy difícil hoy tomar decisiones de estas características, pero no hay que entrar en la dicotomía de salud-economía,

En otro orden, durante la reunión se ultimaron detalles para la puesta en funcionamiento del nuevo centro del Plan Detectar que estará a disposición en el CERET de km.3, de lunes a viernes de 8 a 10 horas al igual que la Escuela N° 746.

“Queríamos comentar la puesta en funcionamiento del nuevo centro para detectar en el Ceret, donde habrá personal de la Municipalidad y del Hospital para llevar a cabo la tarea. Creemos que esto va a ayudar mucho para que no se traslade tanta gente a un único lugar que era la Escuela de Arte”, explicó Sampaoli.

En ese sentido, afirmó que el Municipio “tomó la decisión de diversificar los testeos con un nuevo lugar para evitar que la gente de zona norte se traslade a zona sur, muchos en transporte público. De todas maneras, venimos desinfectando los colectivos, garitas, los alrededores de la escuela de Arte y se hará lo mismo con el Ceret”.