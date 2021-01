A río revuelto…

Los dimes y diretes entre el PJ de Chubut y el gobierno de Arcioni acerca de la incidencia del gobierno nacional y cuántas opiniones son escuchadas, estaría exhibiendo en realidad cuánto incide Sergio Massa en ese escenario. Resulta que el “promotor” Mariano en el contexto nacional, no pierde ocasión de hacer valer las manos que tiene en el Congreso. No hay que olvidar que el Frente de Todos que logró el apoyo electoral en 2019 tiene en sus filas no solo al PJ sino a otras fuerzas política que con sello propio se sientan en la bancas de la Cámara Baja donde “el poroteo” está siempre ajustado.