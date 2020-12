Villagrán valoró la fortaleza del grupo humano del “Verde”

El entrenador de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Martín Villagrán, realizó un balance de lo hecho por el elenco comodorense en esta primera parte de la temporada 2020/21 de la Liga Nacional.

Junto con el área de prensa de la institución “Verde”, valoró la fortaleza del grupo humano que conduce, y aseguró que “el balance es sumamente positivo”.

Una primera parte de Temporada “positiva”

Luego de atravesar este último periodo del año regresando a la competencia y en lo que fue el arranque de la temporada 2020/21 de la Liga Nacional, el entrenador de Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Martín Villagrán, desmenuzó varios aspectos de lo que dejó este primer tramo de la campaña liguera.

Lo hecho a través de estos últimos dos meses, el rendimiento del equipo, sus puntos a favor, cómo se mantiene trabajando el plantel durante este receso de actividades en el calendario y cómo se encara lo que se avecina a partir de los próximos días.

«El balance es sumamente positivo. Arrancamos 5-0 ganando, después tuvimos un parate con el equipo completo de 16 días en un hotel, por causas que todos conocen y donde prácticamente no pudimos entrenar. El equipo luego se trasladó a Comodoro, donde tuvimos cuatro días entrenando y al quinto día estábamos viajando de regreso a Buenos Aires para iniciar la segunda etapa», comentó el entrenador formado en Gimnasia.

“En la segunda gira metimos 10 juegos en poco tiempo, donde creo que el equipo sintió ese parate, sobre todo desde el aspecto físico. Quiero destacar la fortaleza mental y la unión que tuvo el equipo para poder sobrellevar, con todas las inclemencias que tuvimos, donde el equipo se entregó al máximo para sacar los juegos que tuvimos. De hecho los partidos que perdimos lo hicimos muy ajustadamente, salvo dos juegos que nos han ganado con una mayor diferencia”, analizó Villagrán.

El coach, hizo hincapié a la vez del esfuerzo y la calidad tanto humana como profesional de los jugadores al decir que “la fortaleza de este grupo humano es que cada uno se trate de apoyar al otro. Miguel Ruiz no había entrenado nunca con nosotros, se adaptó a la cancha en base a videos y a lo que nosotros le pedíamos oralmente, algo que es muy difícil de llevar a cabo; y acá destacar su muy buena predisposición y la de todo el equipo para ponerlo rápidamente en sintonía de juego”.

A lo que agregó “de hecho debo destacar a Jony Treise que tuvo una fractura de tabique y tuvo que jugar con una máscara, ya sabiendo que post competencia se tiene que operar decidió jugar igual; Juan Fernández Chávez que venía de Covid le costó mucho meterse otra vez en la dinámica de equipo e hizo un esfuerzo enorme; Seba Vega los últimos partidos no estaba para jugar pero cuando se le consultó en los últimos minutos entró e hizo un esfuerzo extra para el equipo”.

«Así cada uno de los que están, tanto Diego Romero, Rivero… tengo que mencionar a todos porque todos han hecho un esfuerzo muy grande. Franco Giorgetti viene muy viene y creo que por ahí es el que menos sintió la falencia física; después Seba Orresta ha jugado con torceduras en el tobillo, cosa que quizá la gente no sabe, torciéndose después el otro tobillo y jugó igual, a una intensidad muy alta», repasó el DT comodorense.

Orgulloso del plantel que conduce, indicó que “cada uno de los integrantes del plantel fue así. A mí lo que me gusta de ellos es que cada uno te da todo, después puede que el resultado sea favorable o no, pero hay que ver que después de que el equipo tuviese 4 derrotas consecutivas nunca se cayó. Obviamente va a haber errores, no es una excusa, sí una realidad, y está comprobado fisiológicamente que cuando vos tenés un parate de 10/15 días con una enfermedad nueva es obvio que los físicos lo van a sentir”.

La adaptación al formato, prácticas en Comodoro y próximo viaje a Buenos Aires

«Nosotros vamos a seguir entrenando hasta el día 30 al mediodía, después se dará libre hasta el 2 que volvemos a las prácticas. El 4 a la noche vamos a estar viajando de regreso a Buenos Aires para jugar el día 7 contra Platense» explicó, con respecto a la forma de disputa en modo “burbuja” indicada para esta Temporada de la LNB.

«Ya hemos tenido una adaptación en estos primeros juegos. El sistema de competencia ya lo manejamos y creo que el resto de los equipos también lo hace. Lo más importante es tratar desde el cuerpo técnico regular las cargas, porque son muchos partidos. Nosotros lo que hacemos es ir juego a juego. Hoy pensamos en Platense y no vamos más allá de Platense», destacó, pensando en lo que será el reinicio de la competencia para “el Verde” que jugará el 7 de enero nuevamente.