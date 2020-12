“Una de las jornadas más macabras de la historia reciente”

Tras la sanción de la ley, cientos de jóvenes en contra del aborto legal rompieron en llanto. Unidad Provida, uno de los colectivos más grandes del lado celeste, difundió un texto en el que apuntó contra senadores y senadoras; advirtieron que la respuesta a la sanción de la ley se verá en el 2021 en las urnas.

4.12 de la madrugada. La hora será recordada por muchos. Algunos guardarán los minutos para bien, otros lo recordarán para mal. La historia dirá que el 30 de diciembre del 2020, en el año del COVID-19, el Senado de la Nación Argentina sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y aunque en Buenos Aires, junto al Congreso, lo primero que se escuchó fue el grito de alegría del lado verde, la otra mitad de la plaza se sumió en un profundo llanto.

No había demasiada expectativa entre los militantes “por las dos vidas”. Ya desde temprano sabían que varios de los senadores indecisos se habían inclinado hacia el voto positivo, por lo cual la votación estaba cerrada. Sin embargo, algunos aún se encomendaban al “milagro”. Pero no llegó: con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, el Senado aprobó la ley.

Pocos segundos después comenzó el llanto desconsolado del lado celeste, sobre todo en los rostros de los y las más jóvenes. Pronto, comenzaron a cantar: “La vida no se vota, la vida no se vota”, en rechazo al dictamen.

Aunque sumamente amables, muchos de los consultados por Infobae tras la votación prefirieron no hablar, la mayoría tomados visiblemente por la tristeza. A las cuatro de la mañana, en la plaza ya no quedaban muñecos de bebés ensangrentados ni cruces con consignas religiosas. En cambio, sí habían muchos jóvenes que, arrodillados o cubiertos con la bandera de Argentina, rezaban o se lamentaban en silencio.

“No todo está perdido”, decían algunos. Para ellos, ahora comienza el proceso para intentar declarar inconstitucional la ley. Rápidamente, el colectivo Unidad Provida mandó un comunicado: “La clase política votó el aborto en 2020; ahora, la mayoría celeste responderá en las urnas en 2021″, dice el título.

“La madrugada del 30 de diciembre de 2020 será recordada de aquí en adelante como una de las jornadas más macabras de la historia reciente. En solo un mes, la política mostró su peor cara y avaló en la Cámara de Diputados, primero, y en el Senado de la Nación, este día, el descarte selectivo de personas a través de la legalización del aborto a simple demanda”, continúa el comunicado.