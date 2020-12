Un monolito a 45 mil dólares

Para completar el 2020, un año que quedará en la historia de la humanidad, en los últimos días, en un extraño remedo de la película 2001 Odisea Espacial de Alan Parker, aparecieron en varios lugares del mundo unos extraños monolitos metálicos que nadie podía explicar.

Demás está decir que su descubrimiento abonó las más disímiles teorías conspirativas, especialmente las que involucran a extraterrestres, aunque también se levantaron voces afirmando que se trataba de la obra del artista plástico John McCraken, que hace años había amenazado con ocultar sus obras para que fueran “descubiertas”. Hasta se barajó la posibilidad que todo fuera parte de una extraña, y costosa, campaña publicitaria para alguna película o serie.

Todo tiene una razón

Uno de los monolitos metálicos fue hallado a mediados de noviembre en una zona desértica del estado de Utah, Estados Unidos. Otro se encontró a finales del mismo mes en la colina de Batca Doamnei, situada en la ciudad rumana de Piatra Neamt; y uno más fue hallado en Colombia, en el municipio de Chía.

Desde la aparición del primer monolito en Utah, el piloto aviador que lo localizó apostó porque se trataba de una instalación de algún artista de moda, y al final no estaba tan equivocado.

A través de la red Instagram, el colectivo The Most Famous Artist publicó una fotografía de un monolito triangular plateado recién salido de un taller aún con su envoltorio. En la descripción de la imagen se lee “¿Algún coleccionista interesado en un monolito alienígena oficial?”. El grupo declaró que “sólo” están pidiendo 45 mil dólares y aseguraron que incluye un certificado de autenticidad.

Hasta ahora el grupo liderado por Matty Mo publicó un video del render del monolito y el arte conceptual de la instalación, el cual dicen haber realizado en el mes de agosto de este año.

Mo, de The Most Famous Artist, fue contactado por Twitter por Mashable -un medio estadounidense- para confirmar la noticia, sin embargo, su respuesta no fue contundente: “No puedo decir mucho por cuestiones legales sobre la primera instalación”, dijo el líder del grupo y aseguró que el colectivo es bien conocido por ese tipo de “trucos” y que ahora ofrece “objetos de arte auténtico”. Agregó que no puede compartir más imágenes, pero que “prometen” que habrá más en las próximas semanas.

El medio también les preguntó el por qué no muestran una imagen del monolito con grabados encontrado en Rumanía, a lo que Mo contestó que en su sitio web sólo tenía espacio para tres fotografías. Las respuestas evasivas y confusas que da el colectivo también en su red social confunden y hace creer a muchos que sólo tomaron la oportunidad de comercializar con el asunto.

¿Quiénes son The Most Famous Artist?

Entre los comentarios del colectivo se puede leer que para muchos no era sorpresa enterarse que The Most Famous Artist eran los autores del acto viral porque no sería el primero en su CV. En su sitio web, el grupo también se hace responsable de la broma con la que inició el año 2017: el cambio del letrero de Hollywood a “Hollyweed” (weed en inglés significa marihuana). También dicen ser los autores del cambio de bandera al puente de Brooklyn de 2014, performance en el que sustituyeron la bandera de Estados Unidos por una totalmente blanca.