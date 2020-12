Turistas varados denuncian la falta de unificación de criterios

A partir del 15 de diciembre se habilitó en Chubut el ingreso de turistas provenientes de otras provincias. No obstante, durante las últimas horas se han presentado varios casos de personas que están varadas en la ruta por no poder acceder al territorio chubutense. Según afirman, se les solicitan permisos que cuando tramitaron sus viajes no aparecían como requisitos.

Un testigo de esto relató un específico donde afirmó que durante la tarde del último martes 15 de diciembre, fecha en la que se habilitó el ingreso de ciudadanos que no tienen residencia en Chubut, fueron frenados en el acceso norte por la Ruta Nacional N°3.

Según el testimonio “quisimos ingresar a la Provincia, ya que teníamos dos noches reservadas en Puerto Madryn. Viajamos con los permisos nacionales CuidAR y con seguro Covid-19”. No obstante, en el control se les requirió el permiso de circulación provincial, aunque remarcan que cuando salieron de su ciudad de origen “no figuraba ningún requisito adicional solicitado por dicha provincia”.

Sin aviso previo

Posteriormente, tras relatar su paso exitoso por Río Negro, los turistas denunciaron que “cuando quisimos ingresar en Chubut nos piden un permiso provincial, que se había decidido hace dos días y nadie en la Secretaría de Turismo lo sabía. Y por eso no nos avisaron. Ellos se enteraron por nosotros. La cuestión es que dicho permiso se debía tramitar por internet y no había señal en el lugar. Otros autos, como nosotros, fueron desviados también a un lado de la ruta. Todos tratando de conseguir internet”.

Tras no poder recibir los permisos en tiempo y forma, el caso en cuestión, que hizo su descargo en redes sociales, afirmó que volvieron a Sierra Grande, en Río Negro. En tanto que como conclusión enfatizaron que “el Gobierno de Chubut no quiere a los turistas. Y el sector turístico, tan golpeado por esta pandemia, lo sigue siendo más aún con esta medida. No sé si volveremos algún día”.

Malestar en los prestadores

Tras conocerse casos de similares características durante las últimas horas, El Diario dialogó con algunos prestadores turísticos de la zona, quienes volvieron a expresar su malestar por los hechos en cuestión.

Según relataron, la comunicación oficial por parte del Gobierno Provincial indicaba que los requisitos son descargar la aplicación CuidAR y tramitar el Certificado de Verano; contar con el seguro de Covid-19 o con una obra social con cobertura en Chubut; y presentar una reserva en un alojamiento habilitado o domicilio del familiar con quien se alojarán.