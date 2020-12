Turismo: Prestadores critican inacción provincial y advierten que “nos quieren eliminar”

La referente local de la Federación Empresaria Hotelera-Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) en Esquel, Lilia Kinsella, se pronunció respecto de la situación del sector, la cual “no da para más”, según advirtió en diálogo con AzM Radio.

“Agregaron 15 días más de aislamiento a todo el corredor cuando venía la etapa intercomarcal, e indudablemente dentro de quince días nos van a decir lo mismo, que ‘no están dadas las condiciones’, así que al turismo nacional nada; hay un montón de consultas y gente que ya ha confirmado su reserva, pero todo esto trae aparejado un daño importante”, apuntó.

Un año “traumático” y sin un mejor final

Asimismo, Kinsella planteó que “el turismo es algo importante y para lo cual se necesita previsibilidad; indudablemente, frente a otras opciones de ir a otros lugares, la gente está reeligiendo otros destinos donde sabe qué requisitos le van a pedir, permitiéndole realmente poder disfrutar de un tiempo que merece después de este año tan traumático”.

Además, manifestó que “nosotros seguimos vedados, a esto que nos han hecho ahora de cortar lo intercomarcal, le sumarán cortar lo nacional también, así que estamos moviéndonos y viendo qué acciones permitirán que revean la posibilidad de que no se firme el decreto y que reevalúen si nos permiten trabajar ahora en lo intercomarcal, y luego en lo nacional”.

Críticas al hermetismo

Por otra parte, la referente de hoteleros y gastronómicos expuso que “para ser honestos, se sabe que la cordillera y que nuestras ciudades de Esquel y Trevelin no tienen una cantidad de camas para la cual pueda venir una gran cantidad de gente; se aceptó el 50%, se dio un montón de requisitos y tampoco es un turismo abierto a cualquier cosa” y lamentó que “todo eso no sirvió y se sigue con una postura muy cerrada; y tendrán que ir evaluando qué plan de acción van a desarrollar para que sigamos existiendo; pero si esto está todo trabajado para que se mueran las empresas turísticas porque hay otra cosa detrás que se está trabajando, que digan abiertamente que no quieren más turismo y que van a ir por la minería”.

“Que no nos digan una cosa por otra”

A su vez, Kinsella ratificó que “me hago cargo de lo que digo como prestadora y creo que algo de esto último hay, porque realmente, con el entorno que tenemos, la cantidad de productos y cómo hemos estado imponiendo el destino a nivel nacional, realmente que con estas decisiones nos quieran eliminar, es porque algo debe haber de base” y pidió “que no nos digan una cosa por otra”.