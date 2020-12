Trelew fortalece sus políticas públicas de lucha contra la trata

El intendente Adrián Maderna firmó un acta de adhesión al convenio marco de cooperación entre el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas y la FAM (Federación Argentina de Municipios) para la difusión y capacitación en la temática “trata de personas”, poniendo a disposición el recurso humano para la organización de las actividades propuestas por el Comité Nacional y la FAM.

El convenio tiene en cuenta en sus considerandos que la trata de personas constituye una problemática compleja que no solo involucra la explotación sexual, sino también múltiples actividades delictivas asociadas con prácticas esclavistas, trabajos forzados, reducción a la servidumbre, secuestro, extracción ilícita de órganos, fluidos y tejidos humanos, privación sistemática de la libertad y múltiples violaciones a los derechos humanos bajo distintas formas de violencia.

El intendente Adrián Maderna, al hacer uso de la palabra en este encuentro virtual con representantes de la FAM y del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, explicó: “Para nosotros es muy importante poder adherir a este convenio principalmente porque va a marcar un antes y un después, y seguirá fortaleciendo las políticas públicas que venimos llevando adelante en materia de igualdad de género, de perspectiva de género”.

Sobre este particular, hizo hincapié en las acciones que se vienen ejecutando desde el Ejecutivo Municipal: “Inauguramos el Centro Integral de la Mujer hace apenas unas semanas, y funciona donde antes existía una whiskería, espacio en el que se registraron casos de trata y vulneración de derechos. Por eso, integrar esta mesa interdisciplinaria y trabajar en conjunto marca el trabajo a seguir, con un abordaje integral que sea transversal”. Asimismo, remarcó que dentro de los lineamientos de trabajo trazados desde el municipio ya existen “muchas áreas desarrollándose en la Municipalidad de Trelew”. Y ejemplificó: “En la actualidad ya tenemos en el esquema la Oficina de Trata, que tendrá un rol fundamental dentro de la Coordinación de Políticas Públicas”.

Por último, el mandatario municipal agradeció la oportunidad que se le otorga al municipio de poder desarrollar acciones de capacitación y divulgación. “Quiero agradecer a la FAM, al área de Derechos Humanos, porque están teniendo una política realmente federal. Y que se pueda celebrar esta clase de convenios motivan para seguir profundizando una política pública que tiene que trascender cada uno de los gobiernos y consolidarlas”, afirmó.

Es bueno mencionar que nuestro país no sólo no es ajeno a esta situación, sino que además, debido a su vasta y diversa geografía, requiere de la formulación de políticas públicas que sobre la base de estas particularidades, tenga la capacidad de afrontar y prevenir la generación de estos delitos que atacan fundamentalmente la vida, la libertad y la dignidad de las personas.

Por tal motivo, para procurar el logro de los objetivos propuestos es requisito esencial la coordinación y cooperación con los gobiernos municipales, para desarrollar acciones de prevención y asistencia. Y es de vital importancia la colaboración de los gobiernos municipales, a fin de difundir entre los vecinos, funcionarios y empleados municipales la necesidad e importancia de denunciar cualquier hecho relacionado con el delito de trata de personas.