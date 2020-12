Sin certezas

Tras la ceremonia conmemorativa por el Día del Petróleo, el gobernador Mariano Arcioni estuvo muy elocuente. Bueno, tanto como le resulta posible. “No puedo decir si pagaremos el aguinaldo. Veremos cómo viene la recaudación”, dijo muy suelto de cuerpo, como si se tratara de una opción y no de una obligación legal para con los trabajadores estatales, a quienes en algunos casos les adeudan dos meses de sueldo y el medio aguinaldo del primer semestre del año. Según afirmó el titular del Ejecutivo, las cuentas de la provincia se manejan en el día a día, y no solo no saben si podrán pagar aguinaldos en diciembre, sino que tampoco hay certeza alguna de continuidad respecto de pagar a todos los trabajadores en un mismo día del mes, aun cuando se estén liquidando meses diferentes. Así las cosas, sin despeinarse, Arcioni reconoció que no sabe cuándo cancelará el aguinaldo adeudado a los trabajadores.