Señales en Fontana 50

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, habría ordenado este fin de semana que se quite el vallado que circunda la Casa de Gobierno en Rawson. Según trascendió, Ricardo Sastre habría expresado que no es una buena señal mostrar distanciamiento de la sociedad que los ha elegido para gobernar, sino que por el contrario el Gobierno debe abrir las puertas a la ciudadanía para que exponga sus demandas, dentro de las prácticas democráticas. Sastre, no parece estar de acuerdo con la idea de mantener la Casa de Gobierno enrejada, y menos aún moverse con una guardia pretoriana como si tuviera algo que temer. Toda una señal del Vicegobernador que no pierde el tiempo mientras ocupa “el sillón” en Fontana 50.