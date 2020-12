Sastre: “Ya falta poco, no nos relajemos, sigamos cuidándonos”

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, participó este martes de la campaña de vacunación contra el COVID-19. Se trata de las primeras 200 dosis que están siendo aplicadas a todo el personal hospitalario de los servicios de Terapia Intensiva, Clínica Médica, Guardia y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad. Fue después de que arribara a la provincia el primer lote de vacunas Sputnik V, que fueron enviadas por el Gobierno Nacional para comenzar a inmunizar a los trabajadores esenciales del sistema sanitario.

Al respecto, el Jefe Comunal sostuvo: “Es un día histórico y muy esperado que por suerte se empieza a hacer realidad con la aplicación de las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 a todas las líneas de nivel sanitario. Lo que nos da la esperanza de que en poco tiempo podamos comenzar con la vacunación a toda la población. De este modo, definitivamente iniciamos un camino que nos permitirá terminar con esta pandemia, ya falta poco, no nos relajemos, sigamos cuidándonos”.

Además, añadió que “el hecho de que nos estemos vacunando tuvo como principal objetivo generar confianza en la población y creo que es una clara demostración hacia la sociedad con respecto a la importancia de la vacuna. En ese sentido, es relevante aclarar que en esta primera instancia son pocas las unidades que han llegado y van a ser exclusivas para el personal de salud, por eso es necesario entender que esta pandemia aún no está terminada”.

“Nosotros debemos mantener la responsabilidad individual y social porque los casos vienen en aumento. Debemos tratar de no llegar a una situación donde se ponga en riesgo la salud. Hemos trabajado muchísimo para poder llegar a esta fecha y que los vecinos y las familias puedan compartir una fiesta de fin de año y que podamos tener la temporada de verano que tanto esperábamos”, cerró Sastre.