Sastre puso en valor la innovación productiva de empresas madrynenses

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre recorrió las instalaciones de SETEC SA, una empresa de base tecnológica innovadora dedicada a la elaboración de piezas y productos cerámicos para la Industria de la Fundición bajo desarrollos tecnológicos propios. Allí, junto a la viceintendenta, Noelia Corvalán y el secretario de Producción, Innovación y Empleo, Esteban Abel, dialogaron con su dueño Jorge Masdeu sobre distintas alternativas para que desde el Estado Municipal se pueda acompañar la iniciativa que tiene la fábrica de exportar sus productos al mercado exterior.

Al respecto, el Jefe Comunal sostuvo: “Esta es una empresa netamente madrynense que nació hace treinta años en un emprendimiento por necesidades que tenía Aluar de piezas cerámicas que intervienen en la colada de aluminio. Fue en ese marco que Jorge Masdeu, su dueño comenzó a realizar una investigación para buscar una alternativa y generar el producto específico. Al lograrlo les permitió posicionarse como líderes en el mercado”.

“Sin dudas, son un ejemplo de emprendedorismo en nuestra ciudad y eso se debe a varios factores. En principio, por tratarse de una empresa de base tecnológica con un desarrollo único en el país los que les garantiza un amplio horizonte de crecimiento, Pero también porque se trata de un emprendimiento familiar donde existe la certeza de que se continuará trabajando en la misma línea en la que están hoy”, explicó el Intendente.

Por último, Sastre añadió: “Desde nuestra gestión nos propusimos trabajar sobre el fortalecimiento de este tipo de industrias. Porque en este caso, todas las formulaciones que realizan llevan el sello de Madryn y además son desarrollos tecnológicos innovadores. Sepan que vamos a estar atrás permanentemente para empujarlos con todo lo que se pueda. Ustedes ponen lo que hay que poner para que el éxito se acerque”.

Vale destacar que Setec S.A. es una empresa Argentina Pyme, que inició su actividad en el año 1991 con el objetivo de brindar productos y servicios a la Industria de la Fundición de Aluminio, No Ferrosos y Ferrosos.

Con más de 40 años de actuación y experiencia en la industria de la fundición no ferrosa y ferrosa, Jorge Masdeu Giménez, fundador de SETEC S.A., desarrolla en nuestro país, cerámica refractaria/aislante en piezas y productos para uso en todos los sistemas y procesos de Colada de Aluminio, No Ferrosos, extendiendo su utilización a la Fundición Ferrosa.