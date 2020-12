Sastre: “En estas fiestas nuevamente no habrá niños en el Mini Hogar”

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, adelantó que durante estas fiestas nuevamente no habrá niños en el “Mini Hogar” hasta el cuatro de enero. Se trata de una iniciativa que es promovida a través del programa “Familias de Acogimiento”, que se viene ejecutando desde la primera gestión de Ricardo Sastre. De este modo, el Ejecutivo Municipal continúa mejorando sus políticas públicas destinadas al cuidado de la niñez y la adolescencia.

Al respecto, el Jefe Comunal sostuvo que “como sucede desde hace algunos años, nuevamente el ‘Mini Hogar de Puerto Madryn’, durante estas fiestas, permanecerá solo con servicio de guardia dado que los niños pasarán la Navidad y Año Nuevo con familias de nuestra ciudad. Sin dudas son noticias que nos reconfortan porque, por un lado, hablan de la solidaridad de los vecinos y por otro, de la certeza de que el programa de acogimiento funciona”.

“De esta manera, seguimos garantizado el derecho a vivir en familia, una muestra más de que cuando las políticas públicas son buenas, podemos mejorar la calidad de vida de nuestra gente. En ese sentido, es importante destacar que el programa garantiza el respeto a la familia de origen del niño o niña y a su identidad cultural. El acogimiento familiar supone siempre una experiencia temporal que no debe confundirse con la adopción, ya que justamente uno de los requisitos para participar de este programa es no estar inscripto en ningún Registro de Aspirantes a Guarda”, indicó el Intendente.

Por último, Sastre explicó que “como Estado buscamos adoptar medidas de protección que tienen como principal objetivo resguardar o restituir derechos. Y justamente durante la primera infancia, el apego y el contacto personal resultan especialmente importantes, y la institucionalización en hogares o residencias puede generar consecuencias negativas en el desarrollo vital de los más pequeños. Por eso, contar con alternativas de cuidado a través de las familias de acogimiento resulta una medida sustancial”.

El programa cuenta con un Registro Único de Familias de Acogimiento para alojar transitoriamente, por un período no mayor a 180 días, a aquellos niños que se encuentren, por diferentes circunstancias, separados de su familia de origen y no cuenten con familia extensa ni referente afectivo que pueda asumir sus cuidados.

En ese sentido es importante destacar que las personas interesadas se pueden acercar a la Secretaría de Desarrollo Comunitario en 9 de Julio y Bouchard o contactarse vía mail a [email protected] En primer lugar, pueden plantear su inquietud y, luego, serán convocadas para una evaluación con psicólogos y se determinará si están en condiciones o no de formar parte del padrón.