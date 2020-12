Rusia no recomienda aplicar la vacuna Sputnik-V en mayores de 60 años

Las declaraciones del mandatario ruso Vladimir Putin, en su tradicional rueda de prensa anual, encendió las alarmas en todo el mundo. Es que aseguró que la vacuna rusa Sputnik V no está aprobada para mayores de 60 años: “La Sputnik-V está aprobada para un determinado grupo de edad, de 18 a 60 años. A la gente como yo la vacuna todavía no llega”.

Lo cierto es que ya desde septiembre, con los primeros resultados analizados por publicaciones especializadas en ciencia como The Lancet, se advertía que la vacuna de Rusia contra la pandemia había sido probada en escasa cantidad de personas y fuera del mayor grupo de riesgo según la edad.

En este contexto, de acuerdo al médico infectólogo Eduardo López, las declaraciones de Putín están relacionadas a que aún no se publicaron los resultados de Fase III donde se incluye a personas mayores: “La vacuna en el estudio de Fase III incorpora a adultos mayores que es la fase que liberaron a la prensa pero que no está publicada con los datos. Lo que dijo Putin es verdad pero tendría que haber aclarado que aún faltan esos datos, ya que si esto fuera cierto la vacuna no tendría ninguna utilidad”.