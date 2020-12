Revés para Chubut: Nación descartó modificar los montos de Coparticipación Federal

En 1988 Chubut cedió poco más de medio punto de lo que le correspondía recaudar por la Coparticipación Federal de Impuestos. Hoy se estima que ese porcentaje significaría poco más de 3.000 millones de pesos mensuales, lo que ayudaría significativamente para hacer frente al déficit que todos los meses se refleja en las arcas estatales.

De hecho, semanas atrás el gobernador Mariano Arcioni había anunciado que se haría un reclamo ante el Gobierno Nacional para que se restituya el porcentaje anterior a la cesión que hizo Chubut.

No obstante, la Provincia recibió ayer un duro revés en esta discusión, ya que la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior de la Nación, Silvina Batakis, afirmó que “no está en el espíritu del Gobierno nacional” impulsar modificaciones en la Coparticipación a las provincias y dijo que la reasignación de fondos a la ciudad de Buenos Aires busca “corregir un error del Gobierno anterior”.

Batakis explicó que “sería imposible” hacer una modificación en la Coparticipación porque eso implica “un cambio en la ley de Coparticipación Federal, por lo que debe haber un total consenso de las provincias en el Congreso Nacional y luego debe ser aprobado por cada Legislatura porque tiene un tratamiento especialísimo”.

Cruces con CABA

En ese marco, consideró que es “una falacia enorme lo que dijo el jefe de Gobierno porteño (Horacio Rodríguez Larreta) de que esto que le pasa a la Ciudad, le podría pasar a otra provincia”.

“Eso no es cierto porque la coparticipación está fijada por un índice que está incluido en la ley de Coparticipación Federal que es del año 88 y ahí la ciudad de Buenos Aires era una municipalidad donde todas las erogaciones salían del presupuesto nacional”, agregó.

La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior de la Nación aclaró que “la Ciudad de Buenos Aires no pertenece al régimen de coparticipación federal, sino que desde 2004 la Ciudad recibe de Nación un porcentaje de sus recursos de coparticipación, pero no es comparable con una provincia”.

“Estamos corrigiendo un error”

En el marco de la discusión por la modificación de asignaciones de recursos a la Ciudad por la transferencia de la Policía Federal, explicó: “Lo que estamos haciendo nosotros no es ni quitarle ni robarles recursos a la Ciudad, sino simplemente estamos corrigiendo un error que cometió la administración anterior».

“Esos recursos van a volver al presupuesto nacional porque son recursos del índice de coparticipación que le corresponde al estado nacional”, aseveró, al mismo tiempo que detalló que “desde 2004 al 2016, a la Ciudad le alcanzó con el 1,4 para cubrir con las erogaciones de la ex municipalidad de Buenos Aires e incluso para incorporar una policía como fue la Guardia Urbana antes del 2016 cuando Macri le asignara más recursos”.

“No estamos desfinanciando a la ciudad. Lo que sí es cierto, que con los recursos que recibió de más, el Gobierno de Larreta exageró el presupuesto que está sobredimensionado porque en los últimos cuatro años la Ciudad tuvo un exceso de recursos que son de la Nación y que se necesitan para el desarrollo de todo el país”, concluyó.

Precisiones del proyecto

Cabe aclarar que el proyecto que modifica los fondos que la Nación destinará a la ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad sería convertido en ley este jueves, en la última sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, que buscará replicar el respaldo al dictamen de mayoría en esta segunda revisión, tras los cambios introducidos por Diputados.

La propuesta del Poder Ejecutivo fue aprobada por el oficialismo y rechazada por el interbloque opositor de Juntos por el Cambio, durante un plenario de comisiones en el que senadores del Frente de Todos obtuvieron la mayoría para avanzar con las modificaciones propuestas.



Principales cambios

La iniciativa llegó al Senado la semana pasada en segunda revisión desde la Cámara de Diputados, que también lo aprobó luego de un arduo debate y en medio de negociaciones con legisladores de bloques aliados.

Entre los cambios incorporados figura la apertura de un período de negociaciones de 60 días, antes de establecer el monto a transferir a la Ciudad para el funcionamiento de la policía, y que se llevará a cabo entre las autoridades nacionales y las porteñas.