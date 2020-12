Reestructuración: Chubut presentó su plan y se espera la respuesta de los bonistas

Las autoridades del Gobierno de Chubut apuntaron en reiteradas oportunidades que reestructurar la deuda pública representaría un alivio significativo para la crisis económica y financiera que está atravesando hace varios meses. El ministro de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena, se pronunció en esta sintonía meses atrás, cuando se le solicitaba a la Legislatura que apruebe la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Esta propuesta obtuvo el visto bueno de los diputados provinciales hace varios meses, mientras que el pasado 4 de marzo se anunció una solicitud de consentimiento, en el marco de la reestructuración de la deuda. A través de este mecanismo, se buscará modificar algunos términos de los títulos de deuda amortizada garantizados al 7,75% con vencimiento en 2026.

Esta instancia, en la que se encuentra ahora la negociación, se dio luego de diversos diálogos y encuentros entre las autoridades del Gobierno de Chubut y el grupo Ad Hoc de bonistas institucionales.

Desde el Poder Ejecutivo ratifican que la propuesta emitida representaría un significativo alivio de liquidez de corto plazo para la Provincia, garantizándole ganancias a los bonistas. No obstante, varios especialistas consultados por El Diario remarcaron que esto no sería tan positivo como se ha presentado, ya que las cuotas de capital que no se abonen en los plazos previstos tendrán que ser cancelados por el próximo Gobierno, mientras que los intereses también crecerán.

Justamente, dentro de las modificaciones se incluyeron mejoras estructurales para los tenedores de títulos, incluyendo garantías adicionales, requisitos de divulgación y pactos para el Grupo Ad Hoc. Estos lineamientos fueron considerados como una prueba de solidez de la estructura de financiamiento mediante fideicomiso de garantía, al tiempo que se consideró que así se podrá preservar la estructura como mecanismo de financiación para Chubut en el futuro inmediato.

Ante el inminente respaldo del grupo mayoritario de los tenedores de bonos, desde el Gobierno Provincial se manifiestan optimistas para sumar a la mayor cantidad de acreedores posibles. Puntualmente, hay plazo hasta el martes 15 de diciembre para que los bonistas adhieran a esta oferta.

De esta manera, si el jueves 17 se llega a una aceptación del 75% se catalogará a la negociación como exitosa y comenzará a aplicarse a partir de 2021, postergando los vencimientos trimestrales de 39 millones de dólares, de los cuales el primero sería en enero.